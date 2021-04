Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục sau ba tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 7/4, Hàn Quốc ghi nhận 668 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 106.898 ca.Số ca nhiễm mới nhiều hơn 190 ca so với một ngày trước (478 ca), vượt mốc 600 ca/ngày sau 48 ngày, kể từ ngày 18/2 (621 ca). Đây cũng là con số cao kỷ lục trong vòng 89 ngày kể từ ngày 1/8 (674 ca), trước khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát.Trong số ca nhiễm mới có 653 ca trong cộng đồng và 15 ca ngoại nhập. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh so với một ngày trước (460 ca) và vượt mức 600 ca, cho thấy đà lây nhiễm trong nước đang trở nên nghiêm trọng.Xét theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 196 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 173 ca, thành phố Daejeon 61 ca, thành phố Incheon 44 ca.Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch là 109 ca, thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.756 ca. Tính đến nay đã có tổng cộng hơn 1,03 triệu người dân được tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Có lo ngại cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ 4 đã dần nhen nhóm, trong khi làn sóng lây nhiễm thứ ba vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, các vụ lây nhiễm lớn nhỏ liên tiếp phát sinh.