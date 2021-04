“Mở rộng xét nghiệm COVID-19 miễn phí ngăn chặn làn sóng lây nhiễm lần 4”

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 7/4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần 4, tăng cường mở rộng phạm vi xét nghiệm nhằm nhanh chóng tìm kiếm người nhiễm bệnh trong cộng đồng.Thủ tướng Chung bày tỏ lo ngại trước việc các ca nhiễm phát sinh tập trung ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đang có xu hướng lan rộng trên cả nước từ tuần trước. Nếu làn sóng lây nhiễm thứ 4 bùng phát, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào những nỗ lực phòng dịch từ trước đến nay, cũng như nền kinh tế Hàn Quốc đang bắt đầu trên đà phục hồi.Thủ tướng cho biết sẽ mở rộng xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ người dân tại các trung tâm y tế, bất kể mức độ giãn cách xã hội hay có triệu chứng nghi nhiễm hay không. Qua đó, ông Chung kêu gọi người dân đến ngay trung tâm y tế gần nhất để xét nghiệm nếu nghi ngờ nhiễm bệnh.Về lệnh giãn cách xã hội sẽ kết thúc vào cuối tuần này, Thủ tướng cho biết sẽ xem xét thận trọng tình hình lây nhiễm mỗi ngày để đưa ra đối sách phòng dịch áp dụng từ tuần sau.Thủ tướng Chung cũng kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch tại nơi bỏ phiếu như đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách an toàn trong ngày bầu cử địa phương bổ sung 7/4. Cơ quan phòng dịch sẽ quản lý phòng dịch chặt chẽ từ khâu bỏ phiếu đến khâu kiểm phiếu để người dân có một ngày bầu cử an toàn.