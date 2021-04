Hai tân Thị trưởng Seoul và Busan chính thức nhậm chức

Photo : YONHAP News

Tân Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã chính thức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào 8/4. Ông Oh đã tới dâng hoa và thắp hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ ở Nghĩa trang quốc gia Seoul, ghi vào cuốn sổ lưu niệm lời cam kết đưa thành phố Seoul nhảy vọt lần nữa, trở thành một Thị trưởng chăm lo tốt đời sống người dân.Trong lễ nhậm chức tổ chức đơn giản vào sáng cùng ngày, tân Thị trưởng Oh phát biểu mặc dù nhiệm kỳ của bản thân chỉ kéo dài hơn một năm, nhưng ông sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thiện những điểm thiếu sót trong thời gian qua, hỗ trợ cho người dân Seoul đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì COVID-19, hy vọng sự giúp đỡ người dân.Bên cạnh đó, ông Oh cũng cam kết sẽ hợp tác với Hội đồng thành phố trong quá trình điều hành thời gian tới. Hiện tại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang chiếm quá bán số thành viên Hội đồng thành phố, nên việc hợp tác với Hội đồng là điều rất quan trọng như trong quá trình thẩm định ngân sách, sửa đổi quy định thành phố. Vào chiều cùng ngày, ông Oh bắt đầu xem xét quá trình tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đang được triển khai trên địa bàn thành phố.Tân Thị trưởng Busan Park Heong-joon cũng chính thức bắt đầu công việc từ 8/4. Lịch trình đầu tiên của ông Park là tới viếng Nghĩa trang quốc gia Busan cùng các nghị sĩ Quốc hội của đảng Sức mạnh quốc dân và cán bộ thành phố Busan vào sáng cùng ngày. Sau đó, ông Park nhận giấy chứng nhận đắc cử từ Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, rồi dự lễ nhậm chức được tổ chức trực tuyến tại Tòa thị chính Busan.Tân Thị trưởng Busan công bố đường lối điều hành thành phố trong thời gian tới đó là xây dựng Busan thành một thành phố tiên tiến về chất lượng đời sống và kinh tế. Vào chiều cùng ngày, ông Park ký kết biên bản nhận bàn giao công việc, và rà soát tình hình phòng dịch COVID-19.