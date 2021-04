Số ca nhiễm COVID-19 mới chạm mốc 700 ca sau ba tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/4, Hàn Quốc ghi nhận 700 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 647 ca phát sinh trong cộng đồng và 26 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm lên 107.598 ca.Số ca nhiễm mới quay lại mốc 700 ca/ngày sau ba tháng, kể từ ngày 5/1 (714 ca).Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 239 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 223 ca, thành phố Busan 51 ca, thành phố Daejeon 25 ca, tỉnh Bắc Jeolla 24 ca, thành phố Incheon 23 ca, tỉnh Nam Chungcheong 18 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 11 ca, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Daegu mỗi nơi 10 ca.Tổng số mẫu xét nghiệm COVID-19 trong ngày 7/4 là 82.368 mẫu, gồm 46.254 mẫu do nghi ngờ lây nhiễm, 36.114 mẫu là tại trạm xét nghiệm tạm thời ở Seoul và khu vực lân cận. Có 114 ca nhiễm được phát hiện tại trạm xét nghiệm lưu động tạm thời.Số bệnh nhân có tình trạng nguy kịch là 112 ca, tăng 3 ca so với một ngày trước. Thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.758 ca, tỷ lệ tử vong 1,63%.