Chủ tịch Kim Jong-un cảnh báo về những thách thức cam go trong thời gian tới

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 9/4 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã có bài phát biểu bế mạc tại Hội nghị Bí thư chi bộ đảng, một hội nghị có sự tham gia của các cán bộ đảng ở cấp thấp nhất.Trong bài phát biểu, ông Kim nhấn mạnh từ Ủy ban trung ương đảng cho tới các Bí thư chi bộ, cán bộ đảng ở cấp thấp nhất, đều đã quyết tâm sẵn sàng cho một "cuộc hành quân gian khổ" đầy cam go hơn nữa. Chủ tịch Kim nhấn mạnh ông không tin vào những "cơ hội ngẫu nhiên" trên chặng đường phía trước, đề nghị các Bí thư chi bộ đảng không được dựa dẫm hay trông chờ vào bất cứ điều gì."Cuộc hành quân gian khổ" là cụm từ thể hiện giai đoạn những năm 1990 của Bắc Triều Tiên, khi hàng chục nghìn người dân nước này bị chết đói do mất mùa và bị quốc tế cô lập. Đây là lần đầu tiên ông Kim dùng cụm từ này trong một bài diễn thuyết công khai.Điều này cho thấy nhà lãnh đạo miền Bắc nhận định phải đối phó với tình hình kinh tế khó khăn do dịch COVID-19 kèo dài và các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế hiện nay tương tự như "cuộc hành quân gian khổ" trong quá khứ, thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn bằng sức mạnh tự lực.Ngoài ra, phát biểu của ông Kim Jong-un cũng thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, do lo ngại sẽ có thể phát sinh sự lỏng lẻo hàng ngũ nội bộ đảng Lao động các cấp trong quá trình này.Chủ tịch Kim Jong-un còn đề ra 10 nhiệm vụ cho các cán bộ đảng cấp cơ sở, yêu cầu các Bí thư chi bộ đảng phải đấu tranh với tham nhũng và tiêu cực, giáo dục tư tưởng cho nhân dân. Ông Kim để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn.