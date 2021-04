Chỉ số giá xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 4 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/4 công bố chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 3 vừa qua đạt 101,46 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 3,3% so với tháng 2, xu hướng tăng 4 tháng liên tiếp và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số giá xuất khẩu là chỉ số thể hiện biến động về giá của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Chỉ số giá xuất khẩu tăng có tác động tích cực đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp.BOK phân tích chỉ số giá xuất khẩu tăng do ảnh hưởng từ tỷ giá hối đoái và giá dầu thế giới tăng. Tỷ giá hối đoái won-USD trung bình tháng 3 đạt 1.131,02 won đổi 1 USD, tăng 1,7% và cao hơn mức 1.111,72 won đổi 1 USD của tháng 2.Xét theo mặt hàng, than đá, chế phẩm dầu mỏ và hóa học tăng mạnh. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 4,6%, giá xăng tăng 9,6%, giá nhựa polyester dạng lỏng tăng 12,3%. Giá các sản phẩm nông, lâm, thủy sản tăng nhẹ 0,4%.Chỉ số giá nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 tăng 3,4% so với tháng trước do giá dầu quốc tế tăng, đà tăng 4 tháng liên tiếp, và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá bình quân dầu Dubai tăng 5,8%, từ 60,89 USD/thùng trong tháng 2 lên 64,44 USD/thùng trong tháng 3.