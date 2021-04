Photo : YONHAP News

Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Mỹ ngày 14/4 (giờ địa phương) cho biết sà lan mà Bắc Triều Tiên dùng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) đã quay trở lại vị trí cũ tại nhà máy đóng tàu Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong.Theo hình ảnh vệ tinh mà trang web này công bố cùng ngày, sà lan thử nghiệm tên lửa SLBM được neo tại khu vực neo đậu an toàn, vị trí thường thấy của sà lan này từ tháng 10 năm ngoái. Vị trí của hai ụ nổi (nơi đóng hoặc sửa chữa tàu) đi cùng sà lan cũng đã thay đổi, và có hai tàu nhỏ bên trong ụ nổi.Trong hình ảnh vệ tinh chụp ngày 6/4, sà lan thử nghiệm tên lửa SLBM đã rời khỏi khu vực neo đậu an toàn di chuyển tới phía trước ụ nổi, mặt phía Nam khu vực đóng tàu, khiến nhiều ý kiến phỏng đoán nước này chuẩn bị thử nghiệm tên lửa SLBM hoặc hạ thủy tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSB) đầu tiên.Trang web Vĩ tuyến 38 độ Bắc phỏng đoán có thể miền Bắc đã tiến hành công tác cải tiến như thay thế hoặc di chuyển bệ phóng tên lửa trên sà lan thử nghiệm. Trong hình ảnh vệ tinh, bệ phóng ở giữa sà lan đã biến mất, thay vào đó là hai vòng tròn tối. Trang web này để ngỏ khả năng Bắc Triều Tiên có thể đã gỡ bỏ bệ phóng cũ để thay bằng bệ phóng mới có thể phóng được tên lửa SLBM lớn hơn.Theo góc độ và độ phân giải của hình ảnh vệ tinh, khó có thể phán đoán miền Bắc đã lắp bệ phóng vào khung cố định hay chưa. Cũng chưa rõ liệu nước này có neo tàu ngầm lớp Sinpo (Cá voi), một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thử nghiệm (SSBA), ở dưới lớp che chắn khu vực neo đậu an toàn hay không.