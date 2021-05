Giáo trình lịch sử đại học Mỹ do tác giả gốc Nhật viết chứa nội dung sai lệch về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Giáo sư khoa Sử học Đại học Eastern Illinois (Mỹ) Lee Jin-hee ngày 2/5 (giờ địa phương) cho biết nhà xuất bản Cognella Academic Publishing chuyên xuất bản giáo trình của Mỹ đã xuất bản và quảng bá về giáo trình "The Making of Korea in East Asia: A Korean History" (tạm dịch "Sự hình thành Hàn Quốc tại Đông Á: Lịch sử Hàn Quốc"), trong đó chứa tư tưởng lịch sử sai lệch về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui.Cuốn sách này của tiến sĩ Đại học Hawaii Chizuko Allen, một học giả người Mỹ gốc Nhật biên soạn, được xuất bản vào ngày 1/12 năm ngoái, chứa nội dung về lịch sử Hàn Quốc từ Nhà nước đầu tiên là Gojoseon (Cổ Triều Tiên, 2033 trước Công nguyên đến năm 108 sau Công nguyên) cho tới thế kỷ XXI.Về thời điểm sau khi thực dân Nhật đô hộ Joseon (Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay), tác giả viết rằng vào những năm 1930, những người môi giới người Joseon đã gửi phụ nữ mại dâm sang Nhật Bản, Trung Quốc nhằm kiếm lời nhiều hơn. Một số phụ nữ bị người môi giới lừa gạt hoặc bắt cóc, nhưng phần lớn họ tự bán mình, hoặc ký hợp đồng nhận tiền trả trước để trả nợ cho gia đình, làm mại dâm trong vòng hai đến ba năm.Về các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản, tác giả viết rằng những người phụ nữ Joseon cũng được tuyển theo phương thức tương tự. Khi quân đội Nhật Bản tuyển phụ nữ mua vui cho quân lính tại các chiến địa ở Trung Quốc, Đông Nam Á, Thái Bình Dương từ năm 1930 đến 1945, những người môi giới đã tuyển chọn phụ nữ từ các gia đình nghèo khổ ở Joseon.Trong giáo trình trung học phổ thông một số khu vực nước Mỹ, như bang California, có nội dung về thiệt hại từ chế độ nô lệ tình dục thời chiến cho quân lính Nhật. Tuy nhiên, việc một giáo trình lịch sử đại học với những nội dung sai lệch như trên được xuất bản khiến dư luận lo ngại về việc nhận thức lịch sử méo mó sẽ lan rộng trong xã hội nước Mỹ.Tài liệu trên đang được bán trên trang mua sắm trực tuyến Amazon và nhiều chuỗi hiệu sách nổi tiếng của Mỹ. Tuy nhiên, do thời gian xuất bản chưa lâu, nên chưa rõ liệu giáo trình này đã được sử dụng ở bao nhiêu trường đại học.Giáo sư Lee nhận định có khả năng giáo trình trên đã không được các chuyên gia cùng lĩnh vực thẩm định sâu, cho biết sẽ tìm hiểu thêm.