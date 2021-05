14,8% ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc là virus biến thể

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 4/5, Hàn Quốc ghi nhận 541 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 514 ca phát sinh trong cộng đồng, 27 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 124.269 ca.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 182 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 177 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 35 ca và thành phố Ulsan 29 ca.Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol bày tỏ lo ngại trước việc số ca nhiễm biến thể virus chiếm 14,8% tổng số ca nhiễm, mức hai chữ số hai tuần liên tiếp. Nhằm giảm tình trạng lây nhiễm, Chính phủ quyết định tiến hành xét nghiệm sàng lọc trước theo phương thức khuếch đại gen (PCR), áp dụng cho đối tượng đã từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm biến thể virus tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.Ông Jeon cũng chỉ ra rằng tuy hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, trong tuần trước đạt 0,99, giảm dưới mốc 1 sau 5 tuần, song số ca nhiễm bình quân ngày vẫn ở mức cao, vượt quá 600 ca/ngày. Bộ trưởng Jeon kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt hơn các biện pháp phòng dịch, trước tình hình nguy cơ lây nhiễm trong không gian sinh hoạt tăng do tháng 5 được xem là tháng của gia đình, có nhiều ngày kỷ niệm như ngày Thiếu nhi (5/5), ngày Cha mẹ (8/5).