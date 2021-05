Hàn Quốc chưa công nhận trường hợp nào tử vong do vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Ban điều tra thiệt hại do tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc cho biết tính đến ngày 30/4, Ủy ban chuyên môn về bồi thường thiệt hại do tiêm chủng đã họp tổng cộng 10 lần, hoàn tất thẩm định 124 trường hợp báo cáo thiệt hại do tiêm phòng vắc-xin COVID-19, trong đó có 67 trường hợp tử vong, 57 trường hợp bị biến chứng nặng.Ban điều tra cho biết trong số 67 trường hợp tử vong, có 65 trường hợp có nhiều khả năng tử vong do tuổi cao sức yếu, bệnh lý nền, nhiễm khuẩn máu, nhồi máu cơ tim, khó có thể công nhận là có liên quan tới việc tiêm phòng vắc-xin. Hai trường hợp còn lại sẽ được tái thẩm định sau khi có kết quả giải phẫu tử thi.Độ tuổi bình quân của các trường hợp tử vong là 75,9 tuổi, thời gian tử vong bình quân từ lúc tiêm cho tới lúc tử vong là 4,5 ngày. Nguyên nhân tử vong chính là nhiễm trùng máu, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và viêm phổi hít.Độ tuổi bình quân của 57 trường hợp bị biến chứng nặng sau khi tiêm là 62,8 tuổi, trong đó có 80,7% mắc bệnh lý nền như huyết áp cao, mất trí nhớ, tiểu đường và đột quỵ. Thời gian xuất hiện triệu chứng nặng bình quân là 3,6 ngày sau khi tiêm. Có 53 trường hợp không được công nhận là có liên quan tới việc tiêm chủng. Ban điều tra đang bảo lưu thẩm định hai trường hợp còn nghi ngờ. Có hai trường hợp trong đó đã được công nhận là liên quan tới việc tiêm vắc-xin, một trường hợp bị huyết khối tĩnh mạch não và một trường hợp bị sốt kèm co giật.