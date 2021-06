Tòa thánh Vatican bổ nhiệm Giám mục You Heung-sik làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ

Photo : YONHAP News

Giáo hoàng Francis ngày 11/6 (giờ địa phương) đã ra công báo từ Tòa thánh Vatican, bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Công giáo thành phố Daejeon Hàn Quốc Lazarus You Heung-sik làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, tương đương chức Bộ trưởng của Tòa thánh.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tòa thánh Vatican, một Giám mục Hàn Quốc được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trên cấp Trợ lý Ngoại trưởng.Đặc biệt, với lịch sử hơn 500 năm, Bộ Giáo sĩ là một cơ quan quan trọng trong Tòa thánh Vatican, bao quát tất cả các nghiệp vụ liên quan tới công việc và sinh hoạt của tư tế và phó tế trên toàn thế giới. Tu hội giáo sĩ có quyền giám sát, thẩm định công việc mục vụ (chăm sóc và tư vấn) của các tư tế, phó tư tế, cũng như hoạt động của các chủng viện.Chính vì vậy, việc một Giám mục người châu Á được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng của cơ quan có lịch sử lâu đời và sức ảnh hưởng lớn như vậy là điều hết sức bất ngờ.Giám mục You tuyên thệ sẽ làm tròn vai trò và nhiệm vụ được giao, như bồi dưỡng các tư tế trong tương lai. Ông You nhấn mạnh sẽ giúp sức để các linh mục có thể làm tròn nhiệm vụ một cách vui vẻ, sống tốt cuộc sống của bản thân, đó cũng chính là con đường để đổi mới nhà thờ Công giáo.Tổng thống Moon Jae-in đã gửi điện chúc mừng tới Giám mục You thông qua Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Park Soo-hyun, đánh giá đây là một tin vui giúp nâng cao vị thế của Hàn Quốc.Ông You dự kiến sẽ giữ chức Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ Tòa thánh Vatican trong vòng 5 năm, bắt đầu từ tháng 8 tới. Ông Yoo cũng là một trong những Giám mục Hàn Quốc hiếm hoi có mối quan hệ thân cận nhất với Giáo hoàng Francis.