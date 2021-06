Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ chức sắc Công giáo, kỳ vọng chuyến thăm Bình Nhưỡng của Đức Giáo hoàng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 18/6 đã về nước, kết thúc chuyến công du châu Âu đến Anh để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và thăm cấp Nhà nước tới Áo, Tây Ban Nha.Trong lịch trình cuối cùng của chuyến thăm, Tổng thống Moon ngày 17/6 (giờ địa phương) đã gặp gỡ và hội đàm với Đức Hồng y Juan José Omella, tại nhà thờ Sagrada Familia (thành phố Barcelona, Tây Ban Nha). Tại đây, ông Moon bày tỏ hy vọng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Đức Giáo hoàng Francis sẽ sớm được thực hiện.Tổng thống Moon nhận định Công giáo đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình thống nhất hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc. Trong các chuyến công tác nước ngoài một tháng trở lại đây, Tổng thống đều đến thăm và chào hỏi các chức sắc Công giáo cấp cao, khơi dậy sự quan tâm về chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tới miền Bắc. Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 5, Tổng thống Moon cũng đã gặp gỡ Đức Hồng y Wilton Gregory, một người thân cận với Tổng thống Mỹ Joe Bieden.Ba năm trước, Đức Giáo hoàng Francis bày tỏ rất sẵn lòng đến miền Bắc khi nghe tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ với Tổng thống Moon về ý định mời Ngài đến thăm Bình Nhưỡng. Tuy nhiên sau đó, các cuộc thảo luận liên quan đã bị đình trệ do đối thoại liên Triệu bị gián đoạn. Được biết, Đức Giáo hoàng vẫn giữ mong muốn đến thăm Bắc Triều Tiên.Trước đó, Đức Giáo hoàng Francis ngày 11/6 (giờ địa phương) đã ra công báo từ Tòa thánh Vatican, bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Công giáo thành phố Daejeon Hàn Quốc Lazarus You Heung-sik làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, tương đương chức Bộ trưởng của Tòa thánh. Ông You là người am hiểu về miền Bắc, từng 4 lần đến nước này và đóng vai trò là cầu nối giữa Tòa thánh Vatican với hai miền Nam-Bắc trong suốt thời gian qua. Có phân tích cho rằng quyết định này cho thấy Đức Giáo hoàng đã cân nhắc đến ý định đến thăm miền Bắc.Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ You cho rằng nếu Bắc Triều Tiên mời được Đức Giáo hoàng đến thăm thì sẽ giúp ích rất lớn cho nước này.Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát biểu sẽ hỗ trợ mọi thứ cần thiết nếu các cuộc tham vấn về chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tới Bắc Triều Tiên được tiến hành.