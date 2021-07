Hàn Quốc tự chuẩn bị suất ăn cho vận động viên tham gia Thế vận hội Tokyo

Photo : YONHAP News

Ủy ban Olympic Hàn Quốc đã thành lập trung tâm hỗ trợ bữa ăn cho đoàn vận động viên Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo do lo ngại nguyên liệu thực phẩm từ tỉnh Fukushima được dùng cho các bữa ăn tại Làng vận động viên Olympic, nơi ở của các vận động viên trong suốt sự kiện thể thao.Trung tâm hỗ trợ bữa ăn cách Làng vận động viên Olympic chỉ khoảng 20 phút đi xe. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, trung tâm dự kiến chuẩn bị trung bình 425 suất ăn/ngày, tổng cộng 8.500 phần ăn cho tất cả các vận động viên Hàn Quốc, cùng ban huấn luyện và ban lãnh đạo đội tuyển.Về vấn đề này, trả lời phỏng vấn báo Yomiuri của Nhật Bản, nghị sĩ Thượng viện Sato Masahisa (đảng Dân chủ tự do) cho biết Tokyo rất lưu tâm đến vấn đề nguyên liệu thực phẩm tiếp đãi vận động viên các nước tại Làng vận động viên Olympic với một lòng hiếu khách. Việc Hàn Quốc chuẩn bị đồ ăn riêng là hành động "chà đạp" vào trái tim người dân tỉnh FukushimaBáo Yomiuri giải thích tất cả sản phẩm nông, thủy sản kể cả sản phẩm xuất xứ từ tỉnh Fukushima đều trải qua quá trình kiểm tra về nồng độ chất phóng xạ và chỉ được cung cấp ra thị trường nếu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Ủy ban tổ chức Olympic đã công bố kết quả kiểm tra, giải thích về tính an toàn nhưng phía Hàn Quốc vẫn lo ngại về rủi ro thực phẩm nhiễm xạ.Theo đó, một số ý kiến tại Hàn Quốc phản bác rằng chính Nhật Bản cũng tự bố trí một nhà ăn riêng cho các vận động viên nước họ trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc.Trong khi đó, tờ nhật báo USA Today (Mỹ) ngày 21/7 đưa tin Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ sẽ chuẩn bị 7.000 suất ăn cho các vận động viên nước này trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo. Trung tâm hỗ trợ bữa ăn của Mỹ được đặt tại thành phố Setagaya, Nhật Bản. Hơn 32,6 tấn thực phẩm và đồ uống được vận chuẩn từ bang Colorado đến thủ đô Tokyo trước khi diễn ra lễ khai mạc.Ngoài ra, Mỹ đã đặt hàng khoảng 900 kg chất đạm từ một công ty Mỹ tại Nhật Bản và 160 kg cá hồi tại một công ty chuyên về hải sản tại địa phương.