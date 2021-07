Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm COVID-19 trong ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 21/7, Hàn Quốc phát sinh 1.784 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca trong nước lên 182.265 ca.Số ca nhiễm mới ngày 20/7 là mức cao kỷ lục từ đầu dịch, tăng tới hơn 506 người so với một ngày trước (1.278 ca), cao hơn 170 ca so với mức kỷ lục ngày 14/7 (1.614 ca). Số ca tử vong tăng thêm 1 ca, thành 2.060 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,13%. Số bệnh nhân nguy kịch tăng thêm 7 người, thành 214 người.Làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 ban đầu bùng phát chủ yếu tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô từ đầu tháng 7, nhưng gần đây có chiều hướng lan rộng sang các địa phương khác, thậm chí có địa phương ghi nhận số ca nhiễm lên tới ba chữ số, tình hình hết sức nghiêm trọng.Thời gian áp dụng giãn cách xã hội mức 4 tại khu vực Seoul và các địa phương lân cận là tới hết ngày 25/7. Chính phủ cho biết sẽ theo dõi tình hình tới hết tuần này, để quyết định có điều chỉnh giãn cách xã hội hay không. Tuy nhiên, với xu hướng lây lan như hiện nay thì rất khó để hạ mức giãn cách.Số ca nhiễm mới đã duy trì ở ngưỡng trên 1.000 ca/ngày suốt nửa tháng qua, từ ngày 7/7. Đặc biệt, tỷ lệ số ca nhiễm mới tại các địa phương ngoài Seoul và khu vực lân cận liên tục đạt 30% trong vòng 4 ngày qua. Do đó, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương đang xem xét phương án hạn chế tụ tập riêng tư sau 6 giờ tối tại các địa phương nằm ngoài Seoul và khu vực lân cận.Chính phủ dự báo bước ngoặt lớn nhất trong làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 là giai đoạn cuối tháng 7 đầu tháng 8, do lưu lượng người dân di chuyển giữa các địa phương vào kỳ nghỉ hè tăng mạnh. Chính phủ nhấn mạnh người dân nên "tạm dừng di chuyển" trong khoảng thời gian này, thay vì "đi nghỉ cùng nhau" thì giãn cách và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, an toàn.Mặt khác, trong ngày 20/7, có thêm khoảng 150.000 người được tiêm vắc-xin mũi một, nâng tổng số người đã tiêm mũi một lên 16,44 triệu người. Có 6,68 triệu người đã hoàn tất cả hai mũi tiêm, tương đương 13% dân số.