Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cấm Google ép buộc thanh toán qua

Photo : YONHAP News

Ủy ban Khoa học công nghệ, thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 20/7 đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh viễn thông.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cùng ngày đã đơn phương xúc tiến thông qua dự thảo trên mà không có sự tham gia của các ủy viên đảng đối lập Sức mạnh quốc dân.Dự thảo có nội dung cấm doanh nghiệp kinh doanh "chợ ứng dụng" (app market) lợi dụng vị thế một cách bất chính để ép đơn vị cung cấp nội dung điện thoại di động phải sử dụng một phương thức thanh toán nhất định. Ngoài ra, dự thảo còn cấm đơn vị kinh doanh "chợ ứng dụng" trì hoãn một cách vô lý quy trình thẩm định nội dung trên điện thoại di động.Đảng cầm quyền tuyên bố sẽ xúc tiến thông qua tiếp dự luật tại phiên họp của Ủy ban Pháp chế và tư pháp vào ngày 22/7, và phiên họp toàn thể Quốc hội tháng 7.Các ủy viên của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã chỉ trích đảng cầm quyền tiếp tục lặp lại thông lệ xấu, thông qua dự thảo một cách độc đoán. Đảng này đồng tình rằng việc lập quy chế là điều cần thiết xét trên quan điểm là bảo vệ ngành công nghiệp và người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, đây là vấn đề cần thời gian thảo luận, suy xét đầy đủ về những tác dụng tiêu cực có thể xảy ra.Hiện tại, các đơn vị kinh doanh "chợ ứng dụng" như Google đang yêu cầu đơn vị cung cấp nội dung, ứng dụng thu phí trên điện thoại di động phải thanh toán bằng hệ thống thanh toán nội bộ do hãng tự phát triển là "In App".Ban đầu, Google chỉ áp dụng "In App" với các ứng dụng trò chơi, nhưng sau đó đã mở rộng ra tất cả các nội dung kỹ thuật số trong chợ ứng dụng "Play Store", làm giới doanh nghiệp dấy lên phản đối mạnh mẽ.