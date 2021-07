Võ sĩ Judo An Ba-ul giành huy chương đồng hạng cân 66 kg nam

Photo : YONHAP News

Võ sĩ An Ba-ul (xếp hạng 3 thế giới), niềm tự hào của Judo Hàn Quốc, đã thu hoạch được một chiếc huy chương đồng quý giá tại Thế vận hội Tokyo 2020.Trong trận thi đấu tranh huy chương đồng hạng cân 66 kg nam bộ môn Judo diễn ra tại nhà thi đấu võ thuật quận Chiyoda, Tokyo, An Ba-ul đã hạ đối thủ người Ý Manuel Lombardo (xếp hạng 1 thế giới) bằng một đòn ippon đầy dũng mãnh chỉ 2 phút 18 giây sau khi trận đấu bắt đầu.Đây là huy chương Olympic thứ hai trong sự nghiệp của An Ba-ul, sau tấm huy chương bạc Thế vận hội Rio 2016.Ở vòng loại bộ môn bơi, vận động viên Hwang Sun-woo dẫn đầu bảng 3 nội dung 200m bơi tự do nam với thành tích 1 phút 44 giây 62. Anh đã phá vỡ kỷ lục mà "kình ngư" Park Tae-hwon làm được khi giành huy chương vàng Á vận hội Quảng Châu 2010 là 1 phút 44 giây 80, rút ngắn 0,18 giây.Trước đó, anh từng lập kỷ lục trẻ thế giới với thành tích 1 phút 44 giây 96 trong vòng loại chọn vận động viên quốc gia diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Lần này, Hwang vừa phá vỡ kỷ lục cá nhân, vừa lập kỷ lục mới cho làng bơi lội Hàn Quốc, đi tiếp vào vòng tứ kết Olympic Tokyo, sẽ diễn ra vào sáng ngày 26/7.Ở trận đấu vòng loại thứ hai bảng B môn bóng đá, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc đã giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Romania. Trong đó, cầu thủ Lee Gang-in ghi hai bàn thắng, và đội bạn đá phản lưới nhà một bàn.Với một trận thắng và một trận thua trước New Zealand, Hàn Quốc đang tạm thời đứng thứ nhất bảng B.Đội tuyển sẽ thi đấu tiếp trận đấu vòng loại cuối cùng trước Honduras vào ngày 28/7, nếu tối thiểu thứ hai bảng thì sẽ giành được vé đi tiếp vào vòng tứ kết.Kết thúc ngày thi đấu thứ ba 25/7, đoàn thể thao Hàn Quốc giành được hai huy chương vàng và ba huy chương đồng, tạm thời xếp thứ 4 toàn đoàn.