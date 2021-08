Doanh nghiệp Hàn Quốc vận động hỗ trợ người dân Bắc Triều Tiên gặp khó khăn do thiên tai

Photo : YONHAP News

Ủy ban xúc tiến hợp tác kinh tế liên Triều ngày 4/8 thông báo bắt đầu cuộc vận động giúp đỡ người dân Bắc Triều Tiên và có kế hoạch dùng quỹ của ủy ban và tiền quyên góp để hỗ trợ người dân miền Bắc gặp khó khăn do thiên tai và dịch COVID-19.Cuộc vận động có sự tham gia của Hội đồng giao lưu kinh tế tư nhân liên Triều, Viện nghiên cứu hợp tác kinh tế liên Triều, Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư núi Geumgang, Hiệp hội hợp tác kinh tế liên Triều, Hiệp hội doanh nghiệp núi Geumgang và Liên hiệp doanh nhân hợp tác kinh tế liên Triều.Tuy nhiên, do miền Bắc từng tuyên bố sẽ không nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài nên vẫn chưa rõ việc hỗ trợ có thể thực hiện được hay không.Năm ngoái, khi Bắc Triều Tiên hứng chịu thiệt hại do lũ lụt gây ra, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tuyên bố không nhận hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế và chính quyền miền Nam. Chủ tịch Kim tiếp tục tái khẳng định lập trường này trong Đại hội đảng Lao động đầu năm nay.Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang có kế hoạch tổ chức cuộc họp Hội đồng xúc tiến hợp tác và trao đổi liên Triều, xem xét về quy mô và phương thức hỗ trợ cho dự án hợp tác nhân đạo miền Bắc do các tổ chức dân sự xúc tiến trong tương lai.