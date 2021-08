Nắng nóng tiếp diễn trong hai ngày 5-6/8, hạ nhiệt từ cuối tuần

Photo : YONHAP News

Trong khi phần lớn các địa phương trên toàn Hàn Quốc đều ban cảnh báo nắng nóng, từ sáng 5/8, nhiệt độ trên cả nước lại vượt 30 độ C.Nhiệt độ ban ngày tại thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) lên tới 36 độ C, thành phố Daegu 35 độ C, thủ đô Seoul và thành phố Gwangju 34 độ C.Nắng nóng kéo dài khiến tổng số bệnh nhân mắc các bệnh do nắng nóng tăng lên thành 1.054 người, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 17 ca tử vong.Nắng nóng được dự báo vẫn tiếp diễn trong ngày 6/8, nhiệt độ toàn quốc trên dưới 35 độ C. Nhiệt độ sẽ giảm dần từ cuối tuần, do khối khí áp cao nóng sẽ suy yếu dần do ảnh hưởng bởi cơn bão đang dịch lên phía Bắc hướng về phía Nhật Bản. Bão số 9 "Lupit" hình thành trên vùng biển phía Tây Đài Loan vào ngày 4/8, nhiều khả năng sẽ gây ra áp thất nhiệt đới ở vùng biển lân cận, phát triển thành bão số 10. Khi đó, bão sẽ đóng vai trò đẩy khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương về phía Đông.