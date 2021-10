IMF duy trì dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 đạt 4,3%

Photo : KBS News

Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới sửa đổi” công bố ngày 12/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2021 đạt 4,3%, tương tự dự báo đưa ra hồi tháng 7 vừa qua.Trong số các tổ chức trong và ngoài nước, IMF đưa ra mức dự báo cao nhất về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Trước đó, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 4%, Chính phủ Seoul dự báo ở mức 4,2%.Ngoài ra, IMF đã điều chỉnh giảm 0,1% dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2021 so với tháng 7 (6%), xuống còn 5,9%.Chính phủ đánh giá nguyên nhân IMF hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới nhưng vẫn giữ nguyên dự báo của Hàn Quốc là do tỷ lệ tiêm chủng mũi một vắc-xin COVID-19 trong tháng trước đã vượt quá 70%, xuất khẩu tăng trưởng vững chắc. Ngoài ra, hiệu quả của việc thực hiện ngân sách kinh tế bổ sung cũng phần nào khiến IMF đánh giá tích cực hơn về triển vọng phát triển kinh tế Hàn Quốc.Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân của năm ngoái và năm nay của Hàn Quốc là 1,7%, cao hơn các nước thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), như Mỹ.IMF đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2021 của các nước phát triển xuống còn 5,2%, giảm 0,4% so với số liệu đưa ra hồi tháng 7 (5,6%), trong đó Mỹ là 6%, Đức và Nhật Bản lần lượt là 3,2% và 2,4%, Anh 6,8%; nâng tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển lên 6,4%, tăng 0,1% so với dự báo hồi tháng 7 (6,3%).Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 đạt 3,3%, giảm 0,1% so với dự báo hồi tháng 7; duy trì dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới là 4,9%.