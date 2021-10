Mỹ tái khẳng định không có chính sách thù địch với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon ngày 12/10 (giờ địa phương) đã có cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng 20 phút với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tại thủ đô Washington (Mỹ).Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, Chánh Văn phòng Suh Hoon cho biết phía Mỹ tái xác nhận sự "chân thành" trong việc không có chính sách thù địch với Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh lập trường sẵn sàng gặp gỡ và đàm phán vô điều kiện với miền Bắc bất cứ khi nào, bất kỳ đâu.Thời gian qua, Bình Nhưỡng luôn từ chối đối thoại và khăng khăng rằng Washington có chính sách thù địch với miền Bắc. Lần này, ông Sullivan thậm chí còn dùng cụm từ “chân thành” để nhấn mạnh mong muốn đối thoại và kêu gọi miền Bắc phản ứng tích cực với đề xuất này được cho là khá hy hữu.Quan chức an ninh Hàn-Mỹ cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ về phương án cụ thể trong việc can thiệp vào miền Bắc thời gian tới, ủng hộ mạnh mẽ việc cần tạo ra bước đột phá cho tình hình bán đảo Hàn Quốc và dịch COVID-19 thông qua trao đổi liên Triều.Có phân tích cho rằng trong bối cảnh đàm phán giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc đang rơi vào bế tắc và Bắc Triều Tiên tuyên bố tiếp tục tăng cường vũ khí hạt nhân, Washington trước mắt có thể thăm dò thái độ của Bình Nhưỡng thông qua đối thoại liên Triều.Ngoài ra, hai bên cũng xem xét các phương án tiếp theo ở các lĩnh vực đa dạng mà hai nước đang xúc tiến sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 vừa qua, như biến đổi khí hậu, công nghệ mới, chuỗi cung ứng chíp bán dẫn.Tại cuộc họp này, Chánh Văn phòng Suh đánh giá Mỹ đang đóng góp cho các vấn đề nổi cộm của khu vực và trên toàn thế giới như hòa bình, thịnh vượng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, trên cơ sở tôn trọng mối quan hệ đồng minh. Ông Suh tái khẳng định Seoul sẽ tiếp tục tham gia vào nỗ lực dẫn dắt của Washington dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ bền vững.Về phần mình, ông Sullivan khẳng định đồng minh Hàn-Mỹ là “trục nòng cốt” của chiến lược khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao quát cả an ninh và kinh tế, không chỉ giúp phát triển mối quan hệ song phương mà còn đóng vai trò trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề trong khu vực, biến đổi khí hậu, sức khỏe và công nghệ mới.Quan chức hai nước đều cho rằng cuộc họp lần này đã góp phần tăng cường hợp tác song phương trong việc phát triển mối quan hệ đồng minh trong tương lai, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và các vấn đề quốc tế nổi cộm. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi ở tất cả các cấp trong thời gian tới.