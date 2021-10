Xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc tháng 9 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết kim ngạch xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Hàn Quốc trong tháng 9 đạt 21,34 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao kỷ lục trong 26 năm kể từ khi ghi chép số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu ngành ICT và là xu hướng tăng 16 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm 2020, hai tháng liên tiếp tăng trên ngưỡng 20 tỷ USD kể từ tháng 8.Kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày làm việc trong tháng 9 đạt 1,02 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ một năm trước, cao thứ hai chỉ xét riêng trong tháng 9.Xuất khẩu 4 mặt hàng chủ lực đều tăng trưởng hai chữ số. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 12,23 tỷ USD, tăng 27,4%; màn hình đạt 2,44 tỷ USD, tăng 15,7%; điện thoại di động đạt 1,21 tỷ USD, tăng 19,6%; máy tính và thiết bị ngoại vi đạt 1,92 tỷ USD, tăng 49,1%.Theo quốc gia, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc (bao gồm Hong Kong) đạt 10,12 tỷ USD, tăng 24%; xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3,59 tỷ USD, tăng 15,3%; Mỹ đạt 2,58 tỷ USD, tăng 27,2%; Liên minh châu Âu (EU) đạt 1,09 tỷ USD, tăng 11,2%; và xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 370 triệu USD, tăng 10,7%.Kim ngạch xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 4,9 tỷ USD, tăng 19,8% so với một năm trước.Kim ngạch nhập khẩu ICT của Hàn Quốc trong tháng 9 đạt 11,37 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông đánh giá kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm ICT của Hàn Quốc vẫn có xu hướng tăng về cả thị trường và sản phẩm chủ lực nhờ tình hình kinh tế toàn cầu phục hồi và mở rộng chuyển đổi kỹ thuật số. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn cho thấy đà tăng trưởng đều khi kim ngạch xuất khẩu tăng ở mức hai chữ số 11 tháng liên tiếp.