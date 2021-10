Nợ hộ gia đình tháng 9 tăng thêm 6,5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bất chấp các biện pháp siết chặt cho vay hộ gia đình của cơ quan tài chính, nợ hộ gia đình Hàn Quốc vẫn tăng 7.800 tỷ won (6,53 tỷ USD) trong tháng 9.Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 13/10, vay thế chấp nhà của hộ gia đình Hàn Quốc trong tháng 9 tăng thêm 6.700 tỷ won (5,61 tỷ USD), thấp hơn một chút so với mức tăng 7.100 tỷ won (5,94 tỷ USD) của tháng 8.Trong đó, vay thế chấp nhà tại các ngân hàng tăng 5.700 tỷ won (4,77 tỷ USD), tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng tăng 1.100 tỷ won (921 triệu USD), mức tăng đều thấp hơn so với tháng 8 nhưng quy mô vẫn tương tự.Mặt khác, khoản vay đặt cọc thuê nhà tại các ngân hàng trong tháng 9 tăng 2.500 tỷ won (2,09 tỷ USD), giảm so với mức tăng 2.800 tỷ won (2,35 tỷ USD) của tháng 8. Các khoản vay khác, trong đó bao gồm vay tín dụng, tăng thêm 1.100 tỷ won (921,2 triệu USD) trong tháng 9, thấp hơn mức tăng 1.500 tỷ won (1,26 tỷ USD) của một tháng trước.Dư nợ hộ gia đình tính tới cuối tháng 9 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 9,5% của tháng 8. Cơ quan tài chính lập mục tiêu duy trì mức tăng nợ hộ gia đình cả năm ở ngưỡng 6%, thay vì mục tiêu trước đó là từ 5-6%.Ủy ban Giám sát tài chính cho biết mức tăng nợ hộ gia đình trong tháng 9 có giảm so với một tháng trước, nhưng nếu so với trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19 thì vẫn là khá cao. FSC sẽ công bố phương án quản lý bổ sung về nợ hộ gia đình trong tháng 10.Một quan chức BOK nhận định mặc dù các biện pháp siết chặt quy chế cho vay đang dần phát huy tác dụng, nhưng vẫn phát sinh các khoản vay ở những lĩnh vực chưa siết chặt quy chế. Trong bối cảnh nhu cầu vay tiền của hộ gia đình vẫn rất lớn như hiện nay, xu hướng tăng các khoản vay sẽ có thể thay đổi lớn tùy theo phương án bổ sung mà cơ quan tài chính sắp công bố.