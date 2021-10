Các hãng đóng tàu lớn Hàn Quốc vượt mục tiêu trúng thầu đề ra trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Công ty đóng tàu và hải dương Korea, đơn vị nắm giữ cổ phần mảng đóng tàu trong tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai, ngày 18/10 công bố đã trúng thầu 2 tàu container cỡ lớn chạy bằng động cơ thân thiện với môi trường. Tổng giá trị hai hợp đồng này là 416 tỷ won (352,3 triệu USD) từ một công ty chủ tàu thuộc Quần đảo Marshall.Hai chiếc tàu trên sẽ được đóng tại Công ty công nghiệp nặng Hyundai Samho ở huyện Yeongam thuộc tỉnh Nam Jeolla, và dự kiến sẽ lần lượt được bàn giao cho phía chủ tàu cho tới nửa đầu năm 2024.Như vậy, trong năm nay, công ty này đã trúng thầu 204 tàu, tổng giá trị là 19,9 tỷ USD, đạt 133% mục tiêu trúng thầu cả năm 2021 (14,9 tỷ USD).Trong khi đó, Công ty công nghiệp nặng Samsung cũng thông báo đã trúng thầu tổng cộng 71 tàu trong năm nay, tổng trị giá 10,3 tỷ USD, vượt 13% mục tiêu trúng thầu cả năm 2021 là 9,1 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên công ty này trúng thầu trên 10 tỷ USD kể từ sau thời kỳ hoàng kim ngành đóng tàu là năm 2007 (12,6 tỷ USD). Hãng nhận định tình hình ngành đóng tàu sẽ còn tiến triển lạc quan trong thời gian tới, do các đơn hàng chủ yếu là đóng tàu thân thiện môi trường.Theo báo cáo triển vọng ngành đóng tàu do cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson của Anh công bố vào tháng trước, nhu cầu đóng tàu thân thiện môi trường đang bắt đầu gia tăng trong bối cảnh Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) siết chặt quy chế về phát thải carbon. Dự kiến, lượng đơn hàng đóng tàu bình quân năm 2023-2031 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2020, lên khoảng 1.900 tàu.