Lộ diện chủ nhân mới mua lại hãng ô tô Ssangyong

Photo : YONHAP News

Tòa án phá sản Seoul ngày 20/10 đã xem xét báo cáo của hãng ô tô Ssangyong của Hàn Quốc, và tuyên bố loại doanh nghiệp liên doanh về xe điện và sản xuất pin EL B&T (Electrical Life Business and Technology) khỏi danh sách nhà thầu đăng ký mua lại Ssangyong do thiếu hồ sơ về kế hoạch huy động vốn. Như vậy, ứng cử viên duy nhất còn lại là hãng sản xuất xe buýt điện Edison Motors.Theo đó, nếu phía Ssangyong nộp đơn lên Tòa án, nhiều khả năng Edison Motors sẽ được lựa chọn là nhà thầu ưu tiên.Cuộc cạnh tranh mua lại hãng ô tô Ssangyong gồm hai ứng cử viên là Edison Motors và EL B&T. Ban đầu, trong buổi đấu thầu chính thức, EL B&T đã đưa ra số tiền để mua tại Ssangyong là khoảng 500 tỷ won (425,82 triệu USD), Edison Motors dự kiến chi khoảng hơn 250 tỷ won (212,9 triệu USD).Hai doanh nghiệp đã đệ trình đơn đề nghị mua lại cho Tòa án vào ngày 15/9, tiếp tục hoàn thiện giấy tờ bổ sung và nộp vào ngày 15/10 sau khi Tòa án yêu cầu hai công ty này bổ sung giấy tờ chứng minh huy động vốn và kế hoạch bình thường hóa quản lý kinh doanh cho Ssangyong. Được biết, Edison Motors sau đó đã nâng giá mua lại lên 300 tỷ won (255,5 triệu USD).Có ý kiến cho rằng lý do Tòa án loại trừ EL B&T, vốn có giá thầu cao hơn, khỏi ứng cử viên mua lại là bởi kế hoạch tài chính và phục hồi hoạt động kinh doanh của Edison Motors đáng tin cậy hơn.Phía Ssangyong dự kiến ​​sẽ sớm ký biên bản ghi nhớ (MOU) liên quan đến đầu tư với Edison Motors và ký hợp đồng đầu tư chính thức vào cuối tháng 11.