Photo : YONHAP News

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do Trung tâm Stimson, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, tổ chức vào ngày 21/10 (giờ địa phương), Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đánh giá Bắc Triều Tiên đã đẩy cao năng lực sản xuất và mở rộng về mặt địa lý cơ sở hạt nhân so với năm 2009, thời điểm IAEA dừng thanh sát hạt nhân với Bình Nhưỡng. Do vậy, IAEA phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi phạm vi kiểm chứng cơ sở hạt nhân miền Bắc ở quy mô hiện tại là rất lớn.Tuy nhiên, ông Grossi từ chối đề cập cụ thể về năng lực xử lý hạt nhân của miền Bắc và khả năng nước này có một cơ sở hạt nhân khác ngoài Yongbyun.Ông Grossi cho biết Bắc Triều Tiên đã tái khởi động lò nguyên tử và đang tiến hành chiết xuất plutonium. Ngoài ra, miền Bắc có thể cũng đang làm giàu uranium. Có dấu hiệu cho thấy nước này đang khởi động cả các cơ sở khác, dốc toàn lực cho các chương trình hạt nhân.Bên cạnh đó, Giám đốc IAEA nhắc lại việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định rằng Chính phủ Tổng thống Joe Biden vẫn đang nỗ lực để khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng.Trước đó, trong báo cáo công bố tháng 9, IAEA cho biết có những dấu hiệu tương tự với việc Bắc Triều Tiên khởi động lò nguyên tử 5MW trong cơ sở hạt nhân Yongbyun, trong đó có việc phát hiện được nước làm mát thoát ra từ tháng 7 năm nay.Vào tháng 6, IAEA cũng chỉ ra rằng miền Bắc có dấu hiệu tái xử lý thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để chiết xuất plutonium tại cơ sở Yongbyun.Trong khóa họp toàn thể lần thứ 65 của IAEA ngày 20/9 vừa qua, ông Grossi chỉ ra rằng dấu hiệu tái khởi động lò nguyên tử ở cơ sở hạt nhân Yongbyun là rất nghiêm trọng, lo ngại miền Bắc vẫn đang tiếp tục tiến hành các hoạt động chiết xuất plutonium và làm giàu uranium.