Chính phủ Hàn Quốc quyết định tổ chức quốc tang cố Tổng thống Roh Tae-woo

Trong cuộc họp Nội các sáng ngày 27/10, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tổ chức tang lễ cố Tổng thống Roh Tae-woo theo hình thức quốc tang.Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết sẽ tổ chức quốc tang cho cố Tổng thống, cùng người dân tưởng nhớ về sự nghiệp của người đã khuất.Thủ tướng Kim phát biểu trong thời gian giữ chức Tổng thống đời thứ 13 của Hàn Quốc, ông Roh Tae-woo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Các thành viên Nội các gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến người quá cố.Thủ tướng chỉ đạo các ban ngành hữu quan như Bộ Hành chính và an toàn chuẩn bị tổ chức quốc tang một cách kỹ lưỡng.Điều 2 Luật Quốc tang quy định Chính phủ tổ chức quốc tang khi cựu Tổng thống, Tổng thống đương nhiệm hoặc người đắc cử Tổng thống qua đời, nhưng không nhắc tới trường hợp người đó phạm tội nghiêm trọng. Do đó, căn cứ để tổ chức quốc tang cho cố Tổng thống Roh Tae-woo là không rõ ràng.Việc Phủ Tổng thống và Chính phủ quyết định tổ chức quốc tang cho ông Roh Tae-woo được phân tích là dựa trên phán đoán về mặt chính trị.Tổng thống Moon Jae-in và Phủ Tổng thống hiện vẫn chưa đưa ra thông điệp riêng, được cho là đang cân nhắc về mức độ thông điệp chia buồn, cũng như việc Tổng thống Moon có trực tiếp tới viếng cố Tổng thống Roh hay không.Mặt khác, Bộ Hành chính và an toàn cho biết mặc dù đã gây ra nhiều lỗi lầm trong lịch sử, như vụ đảo chính ngày 12/12/1979, đàn áp Phong trào dân chủ Gwangju 18/5/1980, nhưng ông Roh Tae-woo là Tổng thống được bầu ra dựa trên chế độ bầu cử trực tiếp, đóng góp nhiều công lao như Thỏa thuận cơ bản liên Triều năm 1991, thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước phương Bắc, nỗ lực nộp tiền truy thu cho Nhà nước sau khi được đặc xá.Tuy nhiên, Chính phủ quyết định sẽ không an táng cố Tổng thống tại Nghĩa trang quốc gia căn cứ theo luật liên quan.Thủ tướng Kim Boo-kyum sẽ giữ vai trò là Trưởng Ban lễ tang, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol là Trưởng Ban tổ chức tang lễ.Lễ truy điệu và lễ an táng được cử hành vào ngày 30/10. Địa điểm sẽ được quyết định sau khi Ban tổ chức tang lễ thảo luận với phía gia quyến.Căn cứ theo luật, trong thời gian quốc tang, các cơ quan Nhà nước, địa phương sẽ treo cờ rủ là quốc kỳ Hàn Quốc.Bộ Hành chính và an toàn đang lên kế hoạch tổ chức quốc tang, cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19 và mong muốn của cố Tổng thống là tổ chức tang lễ một cách nhỏ gọn.