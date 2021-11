“Cần có biện pháp phòng dịch quyết liệt trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp”

Photo : YONHAP News

Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật của Hàn Quốc sáng ngày 25/11 đã tổ chức cuộc họp thứ 4, do Thủ tướng Kim Boo-kyum và đồng Chủ tịch Ủy ban Choe Jae-chun chủ trì.Tại đây, các ủy viên của Ủy ban bày tỏ nhận thức sâu sắc về mức độ nghiêm trọng của tình hình phòng dịch hiện nay, nhất trí cần đưa ra các biện pháp quyết liệt nhằm duy trì lộ trình khôi phục đời sống thường nhật.Các chuyên gia gần đây cho rằng cần giảm số người tụ tập cho phép đối với người chưa tiêm chủng và mở rộng đối tượng áp dụng “Thẻ phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận, nơi tập trung phần lớn ca nhiễm trên cả nước.Ủy ban nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác công-tư nhằm đảm bảo việc thực hiện quy định phòng dịch nếu muốn tiếp tục phục hồi đời sống thường nhật.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol chỉ ra rằng sau khi bước vào quá trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật, lưu lượng di chuyển và tiêu dùng đều tăng, song người dân dần chủ quan với dịch bệnh. Số ca nhiễm ở người đã hoàn tất tiêm chủng, người cao tuổi và thanh thiếu niên gia tăng. Số ca nhập viện và có tình trạng bệnh nghiêm trọng đều tăng.Việc cần làm hiện nay là phải nhanh chóng đưa ra biện pháp ngăn chặn phủ đầu. Theo đó, Bộ Y tế và phúc lợi quyết định chuyển đổi hệ thống y tế sang đẩy mạnh điều trị tại nhà và mở rộng số giường bệnh, bên cạnh đó là nhanh chóng triển khai tiêm chủng vắc-xin mũi bổ sung. Bộ cũng sẽ phối hợp với ban ngành Chính phủ tăng cường rà soát phòng dịch theo khu vực.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol cho biết sẽ tiến hành thăm dò ý kiến để nắm bắt nhận thức của người dân về chính sách khôi phục đời sống thường nhật sau đó xúc tiến công tác triển khai phù hợp với đặc thù từng địa phương theo đơn vị tỉnh, thành phố và quận, huyện.Các ý kiến ​​thu thập tại cuộc họp sẽ được chuyển đến Chính phủ thông qua Ban Thư ký của Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật. Chính phủ sẽ phản ánh các ý kiến này trong chính sách tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 25/11, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3.938 ca nhiễm COVID-19 mới, cao thứ hai kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Số ca bệnh nặng tăng thêm 26 ca lên 612 ca, mức cao kỷ lục. Thêm 39 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3.401 ca. Công suất sử dụng giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng trên cả nước đã vượt quá 71%. Đặc biệt, con số này ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận đã lên tới 84%.