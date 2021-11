BOK nâng lãi suất cơ bản lên 1%/năm

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm 25/11 đã quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản, từ 0,75% lên 1%/năm.Tháng 3 năm ngoái, BOK đã hạ lãi suất cơ bản từ 1,25% xuống 0,75%, rồi tiếp tục giảm từ 0,75% xuống 0,5% vào tháng 5 năm ngoái nhằm đối phó với suy thoái kinh tế do dịch COVID-19. Sau đó, BOK liên tục đóng băng lãi suất cơ bản vào tháng 7, 8, 10, 11 năm 2020 và vào tháng 1, 2, 4, 5, 7 năm nay. Tới ngày 26/8 vừa qua, BOK đã lần đầu nâng 0,25% lãi suất sau 15 tháng và chỉ ba tháng sau đó lại tiếp tục nâng thêm 0,25%.Ủy ban chính sách tiền tệ giải thích lý do nâng 0,5% lãi suất cơ bản trong vòng ba tháng là bởi khả năng thanh khoản trên thị trường quá tràn lan dẫn đến lo ngại lạm phát, giá cả hàng hóa leo thang, cùng với đó là tình trạng mất cân bằng tài chính như nợ hộ gia đình và giá tài sản liên tục gia tăng.Tính đến cuối quý III năm nay, dư nợ tín dụng hộ gia đình đã vượt 1.844.000 tỷ won (1.550 tỷ USD), tăng 163.000 tỷ won (137 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao kỷ lục.BOK nhận định xuất khẩu và đầu tư đang vẫn cho thấy xu hướng tích cực, tiêu dùng tư nhân dự kiến sẽ cải thiện. Do đó, BOK giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay là 4%, tương tự con số đưa ra hồi tháng 8,Quyết định nâng lãi suất cơ bản lần này đã phần nào phản ánh được đánh giá và dự đoán của BOK rằng kinh tế Hàn Quốc đã phục hồi đủ mạnh, nên cần rút dần dòng tiền trên thị trường hiện nay. Với lần nâng này, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc đã mở rộng khoảng cách 0,75-1% so với lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).