Số bệnh nhân COVID-19 nặng tại Hàn Quốc vượt 600 ca

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 26/11, Hàn Quốc ghi nhận 3.901 ca nhiễm COVID-19 mới, cao thứ ba kể từ đầu dịch. Trong đó, thủ đô Seoul có 1.742 ca, tỉnh Gyeonggi 1.120 ca, thành phố Incheon 248 ca. Số ca nhiễm tại ba địa phương này chiếm 80% tổng số ca nhiễm mới trên toàn quốc.Số ca tử vong tăng thêm 39 ca, thành 3.440 người. Số ca bệnh nặng đạt 617 ca, tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới.Tính đến 5 giờ chiều 25/11, công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc đạt 72,8%, công suất giường bệnh tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm là 68,6%. Đặc biệt, trong số 345 giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng ở Seoul, chỉ còn trống 50 giường. Trong khi đó, có 1.310 bệnh nhân ở Seoul và hai địa phương lân cận đang chờ giường bệnh, mức cao kỷ lục, tăng thêm 370 người chỉ trong vòng một ngày.Chính phủ Hàn Quốc cho biết số giường bệnh cho bệnh nhân nặng hiện tại đã gần đạt mức tối đa mà các bệnh viện có thể đáp ứng. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tỷ lệ dân số tiêm phòng vắc-xin mũi bổ sung, hiện mới dừng ở mức 4%, đồng thời thay đổi hệ thống y tế sang trọng tâm là điều trị tại nhà, nhằm giảm gánh nặng giường bệnh.Cụ thể, Chính phủ sẽ huy động 60 nhân lực quân y để hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc-xin mũi bổ sung, như tại các cơ sở điều dưỡng. Chính phủ hỗ trợ 50 nhân lực y tế công cộng tới các bệnh viện đa khoa tuyến trên ở Seoul và hai địa phương lân cận, nhằm giúp các bệnh viện giảm gánh nặng về nhân lực.Ngoài ra, việc số ca nhiễm là học sinh có chiều hướng gia tăng cũng đang trở thành gánh nặng với công tác phòng dịch. Trong vòng một tuần qua, có 2.790 ca nhiễm là học sinh, cao nhất kể từ đầu dịch.Chính phủ Hàn Quốc cho biết một kết quả nghiên cứu cho thấy học sinh lớp 12 có tỷ lệ mắc COVID-19 chỉ bằng một phần năm so với học sinh lớp 10 và lớp 11, nhờ có tỷ lệ tiêm chủng cao; đề nghị các em học sinh tích cực tham gia tiêm phòng.Mặt khác, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã hoãn công bố đối sách tăng cường phòng dịch, vốn dự kiến ban đầu là vào ngày 26/11. Trước đó, Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật đã mở phiên họp toàn thể, nhất trí ý kiến rằng tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng, cần phải chủ động siết chặt phòng dịch. Tuy nhiên, do không ít ý kiến phản đối ở lĩnh vực kinh tế, nên Ủy ban quyết định đánh giá kỹ lưỡng hơn về mức độ rủi ro, rồi mới quyết định các biện pháp phòng dịch.