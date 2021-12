Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 5.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 1/12, Hàn Quốc ghi nhận 5.123 ca nhiễm COVID-19, lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 ca sau một tháng thực hiện lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật.Số ca bệnh nặng tăng 62 ca lên 723 ca, mức cao kỷ lục. Thêm 35 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3.658 ca, tỷ lệ tử vong 0,81%. Công suất giường bệnh cho ca bệnh năng tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 88%; trong đó nếu chỉ tính riêng thủ đô Seoul thì con số này là 91%, chỉ còn 32 giường trống. Hơn 8 trên 10 giường dành cho ca bệnh nặng ở tỉnh Gyeonggi và Incheon đang được sử dụng.842 bệnh nhân ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận đã chờ hơn một ngày để được chỉ định giường. Trước tình hình tỷ lệ giường bệnh và số bệnh nhân phải chờ giường ngày càng tăng, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết sẽ bổ sung thêm hơn 1.300 giường bệnh đến giữa tháng 12 và nâng cao hiệu quả sử dụng giường bệnh. Đồng thời, ông Jeon cho biết sẽ dồn toàn lực để ngăn chặn biến thể mới Omicron du nhập vào trong nước.Theo đó, Chính phủ sẽ thành lập Nhóm đặc nhiệm (TF) hợp tác giữa các ban ngành hữu quan Chính phủ để lập chiến lược phòng dịch nhanh chóng, siết chặt quản lý người nhập cảnh từ nước ngoài và đẩy nhanh phát triển phương pháp xét nghiệm tìm ra biến thể Omicron bằng phương thức khuếch đại gen (PCR). Bộ trưởng Jeon sẽ thảo luận với Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật trong tuần này về việc tăng cường biện pháp phòng dịch bổ sung tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận như giảm số lượng người tụ tập cho phép, hạn chế người chưa tiêm phòng đến nhà hàng, quán cà phê.Mặt khác, số ca nhiễm bình quân ngày ở học sinh từ tháng 11 đã liên tục ở mức 350 ca. Số ca bệnh dưới 18 tuổi trong 4 tuần gần đây trên mỗi 100.000 người là khoảng 100 ca, còn ở người trưởng thành trên 76 ca.Đặc biệt, tổng số ca nhiễm ở trẻ từ 12-17 tuổi trong hai tuần gần đây là 2.990 ca, 99,9% ca nhiễm chưa hoàn tất tiêm chủng. Chính phủ một lần nữa kêu gọi phụ huynh cho con em đi tiêm phòng.Trước mắt, Chính phủ sẽ gia hạn thời gian tiêm chủng cho trẻ em và thanh thiếu niên đến ngày 22/1 năm sau, triển khai hai tuần hỗ trợ tập trung từ nay cho đến ngày 13/12.