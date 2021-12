Hàn Quốc đón đợt lạnh sâu ngay từ ngày đầu tiên tháng 12

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đón ngày đầu tiên của tháng 12 với thời tiết lạnh sâu. Ngay sau khi đợt mưa thu kết thúc, luồng khí lạnh tràn xuống từ phía Tây Bắc đã bao phủ các vùng núi cao và đất liền, nhiệt độ rớt xuống dưới -5 độ C.Đợt lạnh lần này được dự báo sẽ lên tới đỉnh điểm vào sáng ngày 2/12, rồi sau đó nền nhiệt sẽ tăng dần từ ngày Chủ nhật (3/12). Cơ quan khí tượng dự báo trong mùa đông năm nay, Hàn Quốc sẽ liên tục đón các đợt rét đậm tương tự.Đặc biệt, nhiệt độ tháng 12 năm nay và tháng 1 năm sau được dự báo sẽ tương tự hoặc thấp hơn so với mọi năm.Nguyên nhân lạnh được phân tích là do hiện tượng La Nina, hiện tượng nước biển khu vực Đông Thái Bình Dương gần xích đạo lạnh đi bất thường. Hiện tại, nhiệt độ nước biển khu vực này đang thấp hơn 0,9 độ C so với mọi năm. Nối tiếp mùa đông năm ngoái, năm nay là năm thứ hai liên tiếp xảy ra hiện tượng La Nina.Giáo sư Ye Sang-wook thuộc Đại học Hanyang cho biết khi xảy ra hiện tượng La Nina, cường độ khối khí áp cao từ Siberia sẽ có thể mạnh hơn mọi năm, dẫn tới gió mùa vào mùa đông cũng mạnh theo.Ngoài ra, việc băng tại Bắc Cực tan nhiều vào mùa hè vừa qua nhưng vẫn chưa đóng băng trở lại, sẽ có thể khiến đợt lạnh kéo dài. Giáo sư Kim Baek-min Đại học Pukyong cho biết hiện tượng La Nina về cơ bản sẽ gây ra một mùa đông lạnh giá, trong khi khí quyển vùng Bắc Cực bị ứ đọng, làm kéo dài thời gian của đợt không khí lạnh.Thêm vào đó, sau khi đợt lạnh kết thúc thì chất lượng bầu khí quyển được dự báo sẽ xấu đi.