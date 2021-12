Khai mạc Lễ hội phim Hàn Quốc 2021 tại New Zealand

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Zealand ngày 2/12 đã tổ chức khai mạc "Lễ hội phim Hàn Quốc 2021", diễn ra trong vòng hai ngày 3-4/12 tại Wellington, thủ đô của New Zealand.Tại lễ khai mạc cùng ngày có hơn 160 người tham dự, trong đó có Vụ trưởng Vụ Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao New Zealand Paula Wilson, nghị sĩ gốc Hàn Melissa Lee, Thị trưởng Wellington Andy Foster, các cựu chiến binh, quan chức ngoại giao và người dân địa phương.Đại sứ Hàn Quốc Lee Sang-jin nhấn mạnh bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19, giao lưu cấp cao giữa Hàn Quốc và New Zealand vẫn đang diễn ra sôi nổi. Seoul kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng phát triển hơn nữa về giao lưu kinh tế, văn hóa, nhân lực song phương.Tại lễ khai mạc đã trình chiếu phim "Forbidden Dream" (tạm dịch "Ước mơ bị cấm đoán") của đạo diễn Hur Jin-ho. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao quà lưu niệm cho những người tham dự, là những chiếc kẹo đường "dalgona" xuất hiện trong sê-ri phim truyền hình gây sốt toàn cầu "Trò chơi con mực" (Squid Game); bố trí một quầy quảng bá các đồ vật xuất hiện trong phim, được khách tham dự rất hào hứng.Ban đầu, Đại sứ quán định tổ chức lễ hội phim vào tháng 10, nhằm kỷ niệm Ngày lập nước của Hàn Quốc, nhưng sau đó đã phải hoãn lại do tình hình dịch COVID-19 tại New Zealand.Trong vòng hai ngày diễn ra liên hoan phim, khán giả địa phương có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc như "Minari", phim hoạt hình "Hài đỏ và bảy chú lùn" (Red Shoes and the Seven Dwarfs), "Tài xế taxi" (Taxi Driver).