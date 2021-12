Dân số Hàn Quốc dự báo giảm xuống ngưỡng 37 triệu dân sau 50 năm

Photo : YONHAP News

Trước tình trạng tỷ lệ sinh thấp ngày càng nghiêm trọng, dân số Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm xuống mốc 37 triệu người sau 50 năm nữa.Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9/12 dự báo tới năm 2070, dân số Hàn Quốc sẽ giảm 14 triệu người so với hiện nay, còn 37,66 triệu người. Dân số sẽ duy trì mức giảm bình quân 0,1% trong vòng 15 năm tới, sau đó tốc độ giảm sẽ ngày càng nhanh hơn, đến năm 2070 sẽ giảm 1,2%/năm.Cục Thống kê quốc gia cho biết nếu đúng theo dự báo trên, trong năm 2070, số trẻ sơ sinh chào đời sẽ dừng ở mức 200.000 trẻ, trong khi số người tử vong là 700.000 người.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số cặp kết hôn và tỷ lệ sinh đều đang giảm, người nước ngoài nhập cư cũng giảm, nên thời điểm giảm của tổng dân số, bao gồm cả ngước ngoài, được đẩy sớm hơn tới 8 năm.Một quan chức Cục Thống kê quốc gia cho biết với xu hướng giảm kết hôn như hiện nay, trong vòng ba năm tới, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc những năm 2020 sẽ giảm mạnh so với ước tính năm 2019.Tỷ lệ già hóa dân số cũng ở mức nghiêm trọng. Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi hiện đang ở mức 16%, được dự báo sẽ vượt ngưỡng 30% vào năm 2035, và 46% vào năm 2070. Đặc biệt, dân sô trên 85 tuổi sẽ tăng gấp gần 7 lần so với hiện tại, chiếm tới 14% tổng dân số.Ngược lại, dân số là trẻ em dưới 14 tuổi sẽ giảm xuống chỉ bằng 45% so với hiện nay. Dân số trẻ giảm, dân số già tăng, gánh nặng chi phí chăm sóc người cao tuổi cũng tăng theo.Số người cao tuổi mà 100 dân số trong độ tuổi lao động phải chu cấp tại Hàn Quốc sẽ tăng từ 22 người năm 2020 lên 101 người vào năm 2070, tức gấp hơn 4 lần so với hiện tại. Có nghĩa là cứ một người trong độ tuổi lao động lại phải chăm sóc một người cao tuổi.Theo đó, sau 50 năm nữa, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia có gánh nặng chi phí chăm sóc người cao tuổi cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển (OECD). Vấn đề cấp thiết hiện nay là Chính phủ cần thảo luận về việc sửa đổi chế độ phúc lợi xã hội, bao gồm cả vấn đề tuyển dụng người cao tuổi, lương hưu.