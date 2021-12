Lao động nam giới hưởng chế độ nghỉ phép chăm con lần đầu vượt mốc 20%

Photo : Getty Images Bank

Theo “Thống kê về lao động nghỉ phép chăm sóc con cái năm 2020” do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 21/12, số lao động hưởng chế độ "nghỉ phép chăm sóc con cái" năm ngoái là 169.300 người, tăng 3,7% so với một năm trước và cao gấp đôi so với năm 2010 (73.000 người).Trong đó, lao động nam giới hưởng chế độ nghỉ phép chăm sóc con là 38.000 người, chiếm 22,7%, lần đầu vượt ngưỡng 20% kể từ khi lập thống kê số liệu liên quan.Lao động nam giới từ 35-39 tuổi đăng ký nghỉ phép chiếm nhiều nhất với 43,4%, tiếp theo là trên 40 tuổi 32,6%, dưới 30 tuổi chỉ chiếm 3,4%. Lao động nữ giới từ 30-34 tuổi nghỉ phép chăm con chiếm 39,8%, từ 35-39 tuổi là 35,8% và dưới 30 tuổi là 11,7%.Lao động nghỉ phép chăm con chào đời năm ngoái là 73.100 người, giảm 4% so với một năm trước do số trẻ em sơ sinh giảm. Tuy nhiên, số lao động đăng ký nghỉ phép chăm con trên 100 trẻ sơ sinh là 26,8 người, tăng 1,6 người so với năm 2019. Đặc biệt, nam giới nghỉ phép chăm con nhỏ dưới 12 tháng tăng 7,4% bất chấp số trẻ chào đời giảm.Cục Thống kê quốc gia giải thích chính sách tăng số tiền hỗ trợ cho người đăng ký nghỉ phép sau trong trường hợp cả chồng và vợ nghỉ phép chăm sóc con, đã khiến nhiều lao động nam giới đăng ký nghỉ phép trong năm 2020. Dịch COVID-19 khiến học sinh và trẻ nhỏ hạn chế đến trường cũng được coi là một trong những lý do khiến số lao động hưởng chế độ nghỉ phép chăm sóc con năm ngoái tăng.63,5% lao động hưởng chế độ nghỉ phép chăm sóc con nhỏ đang làm việc trong doanh nghiệp quy mô trên 300 nhân viên, cho thấy các công ty lớn tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ phép. Tuy nhiên, tỷ trọng này đã giảm 1,6% so với năm 2019.74,4% bố mẹ có một con hưởng chế độ nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, 10,3% đăng ký nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ 6 tuổi. Tỷ lệ lao động hơn một lần hưởng chế độ nghỉ phép chăm con là 18,5%.