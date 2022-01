Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa chỉ sau 6 ngày

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vào lúc 7 giờ 27 phút sáng ngày 11/1, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa nghi là tên lửa đạn đạo từ khu vực tỉnh Chagang (miền Bắc) về vùng biển phía Đông nước này.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết tên lửa miền Bắc phóng có tầm bắn hơn 700 km, đạt độ cao 60 km và vận tốc tối đa khoảng Mach 10, cho thấy có phần cải tiến hơn so với tên lửa phóng ngày 5/1.Hiện tại, cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chính xác các thông số kỹ thuật và đặc điểm của tên lửa.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp gần đây của miền Bắc rõ ràng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế cũng như bán đảo Hàn Quốc. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngay các hành động không có lợi cho việc xoa dịu căng thẳng quân sự trong bối cảnh các bên đang nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Miền Bắc thực hiện vụ phóng lần này chỉ 6 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mà nước này khẳng định là tên lửa bội siêu thanh về vùng biển phía Đông vào hôm 5/1. Đặc biệt, động thái này của Bắc Triều Tiên xảy ra cùng ngày Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mở cuộc họp kín, thảo luận về vụ phóng hôm 5/1. Được biết, cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã ra tuyên bố trước cuộc họp kín, kêu gọi miền Bắc hưởng ứng đối thoại phi hạt nhân hóa. Bà Linda Thomas-Greenfield cho rằng việc Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.Bắc Triều Tiên thường phóng tên lửa như một phần của cuộc tập trận mùa đông kết thúc vào khoảng tháng 2-3. Nhưng việc nước này có hàng loạt động thái khiêu khích ngay từ đầu năm được coi là khá bất thường.