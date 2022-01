Số ca COVID-19 nhập ngoại tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục 409 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính tới 0 giờ ngày 14/1, Hàn Quốc ghi nhận 4.542 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 376 ca so với một ngày trước. Trong đó, có 4.133 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 409 ca nhập ngoại.Số ca nhiễm nhập ngoại đã ba ngày liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục kể từ ngày 12/1. Trong đó, số ca mắc biến thể Omicron chiếm phần lớn. Đặc biệt, nhiều ca là người nhập cảnh từng tham dự Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2022 tại Las Vegas (Mỹ). Tính tới 0 giờ cùng ngày, số ca mắc liên quan tới triển lãm này là 119 người.Trong khi đó, số ca bệnh nặng tiếp tục xu hướng giảm, đạt 659 ca, lần đầu xuống dưới 700 ca trong vòng 45 ngày, kể từ ngày 30/11 năm ngoái.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng đang duy trì ở mức ổn định. Tính tới 5 giờ chiều ngày 13/1, công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc là 37,1%, giảm 1,8% so với ngày hôm trước. Công suất giường bệnh tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, nơi tập trung chủ yếu các ca nhiễm mới, đạt 38,4%, lần đầu tiên xuống ngưỡng 30%.Số ca tử vong tăng thêm 49 ca, thành 6.259 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 0,92%.Mặt khác, tỷ lệ hoàn thành tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tính đến 0 giờ cùng ngày đạt 84,5%. Trong đó, 43,7% dân số đã tiêm phòng mũi ba.