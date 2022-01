Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2021 tăng 19%

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 14/1 đưa tin theo số liệu công bố của cơ quan hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2021 đạt 336,31 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 332,23 tỷ USD, tăng 26,5%. Cán cân thương mại thặng dư 4,08 tỷ USD.Trong tháng 12 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 34,59 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu đạt 31,62 tỷ USD, tăng 3,1%.Trong năm 2021, Việt Nam xuất siêu 81 tỷ USD sang Mỹ, mức cao kỷ lục. Mỹ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng dệt may, thiết bị điện tử và smartphone.Ngược lại, Việt Nam nhập siêu 54 tỷ USD từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất. Quy mô nhập siêu tăng 19 tỷ USD so với một năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc là nguyên vật liệu và trang thiết bị dùng trong các ngành chế tạo cần nhiều nhân lực lao động.Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong cả năm 2021 đạt 110 tỷ USD, tăng 30%.