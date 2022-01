Số ca nhiễm COVID-19 xuống ngưỡng 3.000 ca sau 6 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 17/1, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3.859 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 3.551 ca phát sinh trong cộng đồng và 308 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm ở ngưỡng 3.000 ca sau 6 ngày kể từ ngày 11/1, song nhiều hơn 854 ca so với một tuần trước đó.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 1.351 ca, thủ đô Seoul 711 ca, thành phố Incheon 187 ca; ba địa phương này chiếm tới 63% tổng số ca nhiễm mới trên cả nước.Liên quan đến các ca nhiễm biến thể Omicron, tính đến 0 giờ ngày 15/1, Hàn Quốc ghi nhận 1.363 ca ngoại nhập, 1.316 ca phát sinh trong cộng đồng, tăng thêm 2.679 ca so với một tuần trước. Tổng số ca nhiễm biến thể Omicron đến nay là 5.030 ca.Xét theo quốc gia xuất phát, ca nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh từ Mỹ chiếm nhiều nhất với 743 ca, tiếp theo là Canada, Philippines, Ấn Độ, Pháp, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Anh.Số ca bệnh nặng giảm 33 ca còn 579 ca, tiếp tục xu hướng giảm. Thêm 23 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,91%. Ngoài 1 ca ở người trên 50 tuổi và 2 ca ở người trên 40 tuổi, ca tử vong chủ yếu tập trung ở người trên 60 tuổi.Công suất gường cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn quốc là khoảng 32%. 16.176 người đang điều trị tại nhà, không có ai phải chờ hơn một ngày để được chỉ định giường bệnh.Tỷ lệ tiêm mũi ba vắc-xin COVID-19 đạt 45,5% dân số. Tỷ lệ tiêm chủng mũi ba cho người trên 60 tuổi đạt 83,3%. Tỷ lệ hoàn tất hai mũi tiêm là 84,8% dân số, tỷ lệ đã tiêm mũi một là 86,7%.