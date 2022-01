KOICA hỗ trợ xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 18/1 cho biết đã ký kết biên bản thảo luận về dự án xây dựng "Trung tâm Bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tật" với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng và xin việc cho người khuyết tật tại khu vực chịu thiệt hại do chiến tranh Việt Nam.Do thiệt hại từ chiến tranh, số người khuyết tật ở địa phương này lên tới hơn 29.000 người, chiếm 5% trên tổng dân số của địa phương là 613.000 dân. Ngoài ra, địa phương còn có hơn 7.000 trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi, là con cháu của những người từng bị nhiễm chất độc hóa học rải xuống trong thời chiến.Cho tới năm 2026, KOICA sẽ hỗ trợ 12 triệu USD để xây dựng trung tâm, là một tòa nhà 4 tầng có diện tích sàn là 4.800m² tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trung tâm này sẽ đi đầu trong việc phục hồi chức năng cho người khuyết tật bị thiệt hại do chất độc hóa học, bom mìn. KOICA sẽ hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, đồng thời đào tạo cho hơn 400 nhân lực phúc lợi xã hội. Cơ quan cũng sẽ hỗ trợ bồi dưỡng cho bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ trị liệu ngôn ngữ, nhân viên phúc lợi xã hội.Không chỉ phục hồi về mặt thể chất, cơ quan này còn sẽ hỗ trợ về tư vấn, tập huấn nghề nghiệp cho người khuyết tật. Dự kiến sau khi trung tâm đi vào hoạt động, sẽ có hơn 25.000 người khuyết tật và gia đình cư trú trên địa bàn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ trung tâm.Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị Hoàng Nam khẳng định sẽ tích cực hợp tác với KOICA để xây dựng thành công trung tâm. Giám đốc Văn phòng KOICA tại Việt Nam Cho Han-deog phát biểu dự án này là một phần trong "Chương trình Hòa bình Me Kong", dự án hỗ trợ thiết lập hòa bình và dân chủ cho các quốc gia lưu vực sông Me Kong ở Đông Nam Á từng trải qua chiến tranhTrong vòng 10 năm qua, KOICA đã hợp tác với tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc (NGO), triển khai các dự án như hỗ trợ trẻ em khuyết tật do chất độc hóa học trong chiến tranh, tăng cường năng lực đào tạo về vật lý trị liệu tại tỉnh Quảng Trị.