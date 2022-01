Bắc Triều Tiên có dấu hiệu duy trì bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye

Photo : YONHAP News

Trả phỏng vấn của Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 24/1, ông Olli Heinonen, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) Trung tâm Stimson (Mỹ), từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cho biết có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đang duy trì hoạt động bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) trong một số điều kiện nhất định.Hình ảnh vệ tinh ghi lại được thời gian gần đây cho thấy có dấu vết xe đi lại và dọn tuyết tại bãi thử nghiệm hạt nhân này. Đây dường như không đơn giản là hoạt động giám sát thông thường. Tuy không thấy có nhiều người ra vào bãi thử này, song có vài tòa nhà đang hoạt động.Theo VOA, có 4 đường hầm trong bãi thử hạt nhận ở xã Punggye, trong đó đường hầm số 1 đã bị phong tỏa sau lần thử nghiệm hạt nhân đầu tiên. Đường hầm số 2 là nơi miền Bắc tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai đến thứ 6. Đường hầm số 3 và 4 có quy mô lớn lớn so với đường hầm số 2, hiện chưa được đưa vào sử dụng.Ông Heinonen phỏng đoán một số đường hầm chưa bị cho nổ sập khi Bắc Triều Tiên cho phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye vào năm 2018 có thể sẽ được sử dụng cho các vụ thử hạt nhân bổ sung. Vào thời điểm Bình Nhưỡng phá dỡ bãi thử nghiệm, toàn bộ phần bên trong của đường hầm chưa bị phá hủy.Nếu miền Bắc khởi động lại bãi thử nghiệm hạt nhân, thay vì xây dựng lại lối vào đã bị lấp của đường hầm, một lối vào mới sẽ được mở thông với đường hầm chưa bị phá dỡ.Nhà nghiên cứu cho biết vệ tinh sẽ phát hiện được nếu Bắc Triều Tiên xây dựng một lối vào mới để tận dụng đường hầm hiện có. Việc xây lối vào mới cũng sẽ mất ít nhất ba tháng kể từ khi bắt đầu khởi công.Tuy nhiên, ông Heinonen dự đoán miền Bắc sẽ khó có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân ngay lập tức tại bãi thử nghiệm này do đá và núi khu vực xung quanh nhiều khả năng đã bị hư hại do tác động của các vụ thử hạt nhân trước đó. Mặt khác, nếu Bắc Triều Tiên tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa thì Trung Quốc có thể sẽ phản đối do lịch trình của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp diễn ra.Nhà nghiên cứu Heinonen chỉ ra rằng Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa tầm ngắn có khả năng mang vũ khí hạt nhân thời gian gần đây cho thấy giả thiết nước này đang cân nhắc xây dựng bãi thử nghiệm hạt nhân mới là hợp lý. Dù ít có khả năng miền Bắc sẽ tiến hành thêm vụ thử hạt nhân ngay lập tức, nhưng nước này có thể đã bắt tay vào việc tái xây dựng bãi thử.