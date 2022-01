Lưu lượng di chuyển Tết Nguyên đán 2022 tăng 8 triệu người so Tết năm ngoái

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát của Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc, dự kiến sẽ có 28,77 triệu người di chuyển trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán sắp tới, tăng hơn 8 triệu người so với Tết năm trước. Lưu lượng di chuyển bình quân ngày là 4,8 triệu người, tăng khoảng 17% so với năm ngoái.Trong các lý do khiến người dân quyết định đi lại vào đợt Tết năm nay thay vì ở nhà như năm ngoái, có hơn 40% trả lời là bởi nhận định dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài.Do lưu lượng người dân di chuyển tăng, thời gian đi từ thủ đô Seoul tới thành phố Busan dự kiến mất bình quân 6 tiếng 50 phút, và chiều ngược lại mất 9 tiếng 50 phút, dài hơn lần lượt 50 phút và hơn ba tiếng so với Tết năm ngoái.Ở chiều từ thủ đô Seoul về các địa phương, giao thông sẽ ách tắc nhất vào thời điểm sáng ngày 31/1, tức 29 tháng Chạp âm lịch. Ở chiều ngược lại, thời điểm tắc nghẽn nhất là vào chiều ngày 2/2, tức ngày mồng 2 Tết.Chính phủ quyết định phân tách luồng ra vào tại các trạm dừng chân đường cao tốc, chỉ cho phép bán thức ăn mang về, nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan rộng hơn trong đợt nghỉ lễ.Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường phòng dịch tại các ga tàu hỏa, bến xe, sân bay, nơi tập trung đông người; bố trí trạm xét nghiệm lưu động tại 7 tuyến đường cao tốc và một ga tàu hỏa.Các phương tiện vẫn phải trả phí đường cao tốc như bình thường trong đợt Tết Nguyên đán, tương tự đợt nghỉ lễ Tết Trung thu năm ngoái.Chính phủ Hàn Quốc đề nghị người dân hạn chế về thăm quê hoặc du lịch trong đợt nghỉ lễ sắp tới, bởi tình hình dịch COVID-19 đang hết sức nghiêm trọng. Trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển thì nên sử dụng xe riêng, nếu đi bằng phương tiện giao thông công cộng thì phải đeo khẩu trang KF-80 trở lên.