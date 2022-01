Chỉ số khốn khổ của Hàn Quốc năm 2021 cao nhất trong vòng 10 năm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu Fraser, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Canada, gần đây công bố kết quả khảo sát "Chỉ số khốn khổ năm 2021" của 35 nước lớn. Trong đó, 5 nước đứng đầu có chỉ số khốn khổ cao nhất là Tây Ban Nha (17,6 điểm), Hy Lạp (15,7 điểm), Ý (12 điểm), Iceland (11,3 điểm), Thụy Điển (10,9 điểm). Hàn Quốc xếp thứ 28 (6 điểm) trong số các nước được khảo sát.Chỉ số khốn khổ (Misery Index) được nhà kinh tế học người Mỹ Arthur Okun lập ra, được tính bằng tổng của tỷ lệ tăng giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp. Chỉ số này đánh giá mức độ chật vật về kinh tế theo cảm nhận của người dân.Mặc dù Hàn Quốc xếp ở nhóm cuối theo thống kê của viện nghiên cứu Canada, nhưng nếu so với năm trước hoặc so với trước khi bùng phát dịch COVID-19, thì sự chật vật của người dân đã tăng lên. Các quốc gia khác cũng trong tình trạng tương tự.Theo phân tích của Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai, chỉ số khốn khổ của Hàn Quốc trong năm ngoái phản ánh giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia là 6,2 điểm, cao nhất trong vòng 10 năm kể từ năm 2011 (7,4 điểm). Chỉ số này năm 2019 là 4,2 điểm, năm 2020 là 4,5 điểm. Trong năm ngoái, giá tiêu dùng đã tăng 2,5%, cao nhất trong vòng 10 năm. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,7%, giảm 0,3% so với năm 2020, nhưng chất lượng việc làm giảm đi, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn do dịch COVID-19, nên khó có thể nói thị trường tuyển dụng đã tiến triển tích cực.Trong khi đó, chỉ số khốn khổ của Mỹ đã tăng kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Chỉ số này của Mỹ năm 2019 là 5,5 điểm, năm 2020 là 9,3 điểm, năm 2021 là 10 điểm. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ năm ngoái là 5,3%, giảm 2,8%, nhưng tỷ lệ tăng giá tiêu dùng lại đạt 3,7%, cao gấp gần 4 lần.Điều này cho thấy tỷ lệ lạm phát làm cuộc sống người dân trở nên chật vật hơn. Triển vọng chỉ số khốn khổ năm nay vẫn chưa rõ ràng. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc năm nay được dự báo sẽ ở giữa ngưỡng 2% hoặc cao hơn, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có thể tương tự hoặc thấp hơn năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn chưa thể chắc chắn chỉ số khốn khổ sẽ được cải thiện, do giá cả vẫn đang có chiều hướng tăng bởi các yếu tố bên ngoài khó kiểm soát, như giá nguyên vật liệu. Thêm vào đó, biến thể Omicron đang lây lan nhanh trên phạm vi toàn thế giới, gây trở ngại tới sản xuất và vận chuyển hàng hóa.