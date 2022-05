Đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp Indonesia trong trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá quốc gia U23 Indonesia do huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong dẫn dắt đã lên đường đến Việt Nam vào ngày 3/5 để tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31. Đối thủ đầu tiên của họ là đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt.Ban đầu, SEA Games 31 dự kiến được tổ chức vào cuối năm ngoái song đã bị hoãn do dịch COVID-19 bùng phát và sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12-23/5.Các bộ môn như bóng đá nam, bóng ném bãi biển và kickboxing sẽ bắt đầu trận đấu vòng loại trước khi lễ khai mạc chính thức diễn ra.Đội tuyển bóng đá Việt Nam được xếp vào bảng A, cùng bảng với Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối đầu với thầy trò ông Shin Tae-yong vào ngày 6/5. Sau đó, đội bóng xứ vạn đảo có trận đấu thứ hai với đội tuyển Đông Timor vào ngày 10/5.Đây là lần thứ ba đội bóng của hai huấn luyện viên người Hàn Quốc chạm trán nhau.Tháng 6 năm ngoái, trong trận đấu vòng loại thứ hai Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022 khu vực châu Á, đội Indonesia đã thua đội Việt Nam với tỷ số 0-4. Tiếp đó, hai đội cầm hòa với tỷ số 0-0 trong lượt trận thứ ba của bảng B tại Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2020 hồi tháng 12 năm 2021.Trả lời phóng viên qua điện thoại, huấn luyện viên Shin Tae-yong bày tỏ tự tin khi gặp đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Indonesia đã cải thiện đáng kể về năng lực sau khi tham gia tập huấn tại Hàn Quốc. Đây là trận đấu trên sân nhà của Việt Nam, nên nếu tổ trọng tài công tâm thì cũng rất đáng để thử sức. Trong trận đấu đầu tiên với Việt Nam, nhiều chân sút chủ lực của Indonesia không thể tham gia do vướng lịch trình. Nhưng các cầu thủ này sẽ có mặt trong các trận đấu tiếp theo, nên đội hình thi đấu của Indonesia sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.