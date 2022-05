Hai phim điện ảnh Hàn Quốc tranh tài tại Liên hoan phim Cannes 2022

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ tối ngày 17/5 (giờ địa phương) tại Cannes, thành phố nghỉ dưỡng miền Đông Nam nước Pháp, và sẽ kéo dài trong vòng 12 ngày.Liên hoan phim Cannes là một trong ba liên hoan phim danh tiếng hàng đầu thế giới. Phải tới năm nay sự kiện này mới được tổ chức trở lại bình thường sau hai năm bị hủy hoặc hoãn vì dịch COVID-19.Tác phẩm trình chiếu tại lễ khai mạc năm nay là phim "Final Cut" của đạo diễn người Pháp Michel Hazanavicius.Tại liên hoan phim năm nay, có 21 tác phẩm điện ảnh cạnh tranh giải thưởng "Cành cọ vàng", giải thưởng cao nhất, trong đó có hai tác phẩm của Hàn Quốc là "Decision to Leave" (tạm dịch "Quyết tâm chia tay") và "Broker" (tạm dịch "Kẻ môi giới"). Đây là lần đầu tiên có hai tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc cùng cạnh tranh giải thưởng cao nhất tại Cannes sau lễ trao giải năm 2017.Phim "Decision to Leave" của đạo diễn Park Chan-wook là tác phẩm thứ 4 của ông tranh tài tại Cannes, và là tác phẩm đầu tiên trong vòng 6 năm qua, sau phim "Người hầu gái" (The Handmaiden) năm 2016. Phim có sự góp mặt của nam diễn viên Park Hae-il và nữ diễn viên người Trung Quốc Thang Duy.Phim "Broker" là của đạo diễn người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu, người từng giành giải "Cành cọ vàng" với tác phẩm "Kẻ trộm siêu thị" (Shoplifters) năm 2018. Dù đạo diễn là người Nhật Bản nhưng đây vẫn là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc, với dàn diễn viên chính đều là người Hàn như Song Kang-ho, Kang Dong-won, Bae Doo-na, Lee Ji-eun (IU), và do công ty điện ảnh "Zip" của Hàn Quốc sản xuất."Decision to Leave" và "Broker" sẽ lần lượt được công chiếu lần đầu tại Nhà hát lớn Lumiere trong hai ngày 23 và 26/5.