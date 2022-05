Photo : YONHAP News

Lễ kỷ niệm 42 năm Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980-18/5/2022) đã được cử hành trang nghiêm tại Nghĩa trang quốc gia Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 (quận Buk, thành phố Gwangju) với chủ đề "Dâng tặng tháng 5".Lễ kỷ niệm năm ngoái được tổ chức quy mô nhỏ 99 người do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, năm nay do Chính phủ đã dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, nên sự kiện có sự tham gia của hơn 2.000 người, gồm những người có công và gia quyến, quan chức Chính phủ, chính giới, đại diện các tầng lớp xã hội.Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Yoon Suk-yeol đánh giá "tinh thần tháng 5" Gwangju là sự khôi phục những giá trị phổ quát, cũng chính là tinh thần Hiến pháp của chủ nghĩa dân chủ tự do. Tinh thần tháng 5 là viên đá đầu tiên cho sự đoàn kết toàn dân. Việc kế thừa một cách trách nhiệm tinh thần tháng 5 chính là sự khởi đầu cho tương lai thịnh vượng của thế hệ mai sau và đất nước.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng bày tỏ quyết tâm hỗ trợ phát triển kinh tế cho thành phố Gwangju và cả vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla).Lễ kỷ niệm gồm các trình tự dâng hương hoa, các sinh viên đại học phát biểu về ý nghĩa lịch sử của Phong trào 18/5 và tuyên thệ. Sau đó là tiết mục biểu diễn kỷ niệm "Taxi tháng 5, chạy về phía sự thật" mô phỏng theo bộ phim điện ảnh "Tài xế taxi". Đây là bộ phim về câu chuyện của nhà báo người Đức Jurgen Hinzpeter, người đã đưa tin cho cả thế giới biết về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5. Sau đó là tới tiết mục hợp xướng "Một đất nước hạnh phúc" của Dàn hợp xướng giáo viên toàn quốc. Cuối cùng, tất cả người tham gia cùng đồng thanh hát bài "Bài ca diễu hành dành cho quý ngài", kết thúc lễ kỷ niệm.