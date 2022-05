Phần hai “Ngoài vòng pháp luật” dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu khởi chiếu

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê phòng vé của Hội đồng phim Hàn Quốc (KOFIC) công bố ngày 19/5, phim điện ảnh “The Outlaw 2” (tạm dịch: "Ngoài vòng pháp luật 2"), hay còn được biết đến với cái tên "The Roundup" (tạm dịch: "Bao vây") của đạo diễn Lee Sang-yong, đã thu hút 467.525 khán giả đến xem trong ngày đầu khởi chiếu 18/5. Tổng số vé bán ra đến nay là 650.466 vé.Với thành tích này, “Ngoài vòng pháp luật 2” đã vượt qua bộ phim "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (tên tiếng Việt: "Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn") để trở thành bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc.Đây cũng là một kỷ lục đáng chú ý của một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc. "Ngoài vòng pháp luật 2" đã lập kỷ lục mới về doanh thu phim Hàn Quốc trong ngày đầu khởi chiếu. Kỷ lục trước đó thuộc về phim “Baekdu Mountain” (tựa tiếng Việt: Đại thảm họa núi Baekdu), bán được 450.171 vé trong ngày đầu khởi chiếu 18/12/2019. Đây cũng là kỷ lục phòng vé mở màn cao nhất của điện ảnh Hàn Quốc kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát và trong năm 2022, xếp sau kỷ lục 568.092 vé của phim “Ký sinh trùng” (2019). Phần hai của bộ phim thu hút số lượng khán giả đến rạp cao gấp 2,8 lần so với phần một."Ngoài vòng pháp luật 2" là một bộ phim hành động kể về kế hoạch tiêu diệt kẻ sát nhân máu lạnh Kang Hae-sang (do Son Suk-ku thủ vai) đang thâu tóm cộng đồng tại Việt Nam của thanh tra quái vật Ma Seok-do (do Ma Dong-seok thủ vai) và cộng sự.