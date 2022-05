Nghị sự chính tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ: hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm thượng đỉnh tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul vào chiều ngày 21/5.Lãnh đạo hai nước sẽ "hội đàm quy mô nhỏ" và "hội đàm mở rộng" trong vòng tổng cộng 90 phút, trong đó chủ đề của cuộc hội đàm quy mô nhỏ là về phương án đối phó với vấn đề hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết tại hội nghị thượng đỉnh lần này, hai bên sẽ đề ra kế hoạch thực hiện nhằm tăng cường năng lực răn đe mở rộng Hàn-Mỹ. Theo đó, dự kiến lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về phương án tái khởi động cơ chế thảo luận chiến lược về răn đe mở rộng, từng được tổ chức hai lần sau khi hai bên đạt thỏa thuận vào năm 2016.Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ nhấn mạnh về giải pháp ngoại giao trong vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên, đặt trên nền tảng là Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm năm 2018.Riêng vấn đề hỗ trợ thuốc men cho Bắc Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19 dự kiến sẽ khó trở thành nghị sự chính do miền Bắc vẫn chưa phản hồi đề xuất hỗ trợ của Hàn Quốc.Tại hội đàm thượng đỉnh mở rộng, hai bên sẽ thảo luận tập trung về vấn đề an ninh kinh tế, như đẩy mạnh hợp tác kinh tế về chuỗi cung ứng, tài nguyên, công nghệ cao, và tăng cường hợp tác an ninh.Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-ho cho biết trước đó, hai bên đã mở rộng quan hệ đồng minh quân sự thành quan hệ "đồng minh kinh tế" thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA). Tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, có thể hai bên sẽ bổ sung thêm "quan hệ đồng minh công nghệ".Mặt khác, nhân chuyến thăm Seoul lần này, Tổng thống Biden có kế hoạch thăm một nhà máy chíp bán dẫn của Hàn Quốc, được phân tích là một bước đi liên quan tới hợp tác an ninh kinh tế.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này là xác lập quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện Hàn-Mỹ như một trục trọng tâm trong hòa bình và thịnh vương khu vực Đông Á.