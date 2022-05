Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 5 cao nhất trong vòng hơn 9 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/5 công bố kết quả khảo sát xu hướng tiêu dùng tháng 5. Trong tháng này, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng đạt 3,3%, tăng 0,2% so với một tháng trước, và là mức cao nhất trong vòng 9 năm 7 tháng.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng thể hiện dự báo của các chủ thể kinh tế về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong vòng một năm tới.Trước đó, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 4 ghi nhận mức 4,8%, cao kỷ lục trong vòng 13 năm rưỡi.Nhận thức của người tiêu dùng về tình hình giá cả trong vòng một năm qua đạt 3,4%, tăng 0,2% trong vòng một tháng, mức cao nhất trong vòng 9 năm 4 tháng. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng nhận định vật giá hiện tại và tương lai đều tăng ở mức cao.Bất chấp Chính phủ xóa bỏ lệnh giãn cách xã hội, tâm lý tiêu dùng trong tháng 5 vẫn giảm 1,2% so với tháng trước, phản ánh lo ngại về tình trạng vật giá leo thang. Tuy nhiên, do phần lớn ý kiến nhận định lãi suất cơ bản sẽ tiếp tục tăng, nên chỉ số triển vọng lãi suất đạt 146 điểm, mức cao kỷ lục.Chỉ số triển vọng giá nhà đạt 111 điểm, giảm 3 điểm so với một tháng trước. Mặc dù giá giao dịch chung cư trên toàn quốc hầu như không có biến động, nhưng do Chính phủ tạm thời miễn thuế chuyển nhượng bất động sản với người sở hữu nhiều nhà ở, nên thị trường hình thành tâm lý kỳ vọng nguồn cung nhà trên thị trường sẽ gia tăng.