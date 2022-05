Mỹ khẳng định duy trì chính sách viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề Hàn Quốc và Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Lambert trong buổi họp báo ngày 25/5 (giờ địa phương) đã lên án 23 vụ phóng tên lửa trong năm nay của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 25/5, nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Lập trường này cũng đã được Ngoại trưởng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật xác nhận thông qua điện đàm.Ông Lambert nhấn mạnh hành động khiêu khích liên tục của miền Bắc là mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh thế giới và trong khu vực. Cộng đồng quốc tế cần lên án việc Bắc Triều Tiên nhiều lần vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và tuân thủ các nghị quyết đó.Tuy nhiên, Phó Trợ lý Lambert nhấn mạnh Mỹ vẫn luôn tách bạch vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Quan chức này khẳng định bất chấp tình hình căng thẳng leo thang thời gian gần đây, Washington vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm là tiếp tục hỗ trợ nhân đạo liên quan đến dịch COVID-19 cho Bình Nhưỡng, bao gồm gửi vắc-xin công nghệ mRNA tới nước này.Tiếp đó, ông Lambert từ chối trả lời trực tiếp liên quan đến ý đồ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trên đường về nước sau khi kết thúc chuyến công du Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông cho rằng việc phỏng đoán hoặc phân tích ý đồ của miền Bắc không phải là một việc làm khôn ngoan.Trước câu hỏi của phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) về những thay đổi trong lập trường của Mỹ và Hàn Quốc trước những lo ngại liên quan đến việc miền Bắc tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7, ông Lambert nhấn mạnh Tổng thống Biden đã thảo luận sâu rộng với lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề Washington sẽ cung cấp răng đe mở rộng.Trong khi đó, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được cho là sẽ sớm tiến hành bỏ phiếu về dự thảo lệnh trừng phạt bổ sung Bắc Triều Tiên do Mỹ đệ trình. Sau khi miền Bắc phóng tên lửa đạo đạo xuyên lục địa vào tháng 3 vừa qua, Mỹ đã xúc tiến dự thảo nghị quyết cắt giảm một nửa lượng dầu thô và dầu tinh chế mà miền Bắc được phép nhập khẩu hàng năm xuống còn lần lượt là 2 triệu thùng và 250.000 thùng.