Tổng thống tiến cử hai nữ chuyên gia giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Y tế và phúc lợi

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 26/5 công bố Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tiến cử giáo sư Park Soon-ae thuộc Đại học Quốc gia Seoul giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục, và cựu nghị sĩ Kim Seung-hee giữ chức Bộ trưởng Y tế và phúc lợi.Quyết định tiến cử lần này của Tổng thống nhằm bù đắp lỗ hổng vị trí ứng cử viên Phó Thủ tướng Kim In-chul và ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Chung Ho-young đã xin rút lui. Nếu hai ứng cử viên này được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm sau phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực thì Tổng thống Yoon sẽ hoàn tất bộ máy Nội các gồm 18 ban ngành.Văn phòng Tổng thống cho biết ứng cử viên Park Soon-ae từng giữ chức ủy viên Ủy ban chuyển giao chính quyền, hiểu rõ quan điểm điều hành quốc gia của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Bà Park còn là một chuyên gia về hành chính công, thích hợp để đảm nhiệm vai trò cải thiện tính hiệu quả của hành chính giáo dục, thực hiện các bài toán quốc gia trọng tâm ở lĩnh vực giáo dục.Ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kim Seung-hee là một nhân vật danh tiếng trong giới y tế, từng giữ chức Giám đốc Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS), ủy viên Ủy ban Y tế và phúc lợi thuộc Quốc hội, từng đề xuất chính sách COVID-19 ở lĩnh vực y tế. Bà Kim được kỳ vọng sẽ đóng góp giúp Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol hoàn thành các bài toán ở lĩnh vực y tế, phúc lợi.Nếu hai ứng cử viên trên được bổ nhiệm, thì số nữ Bộ trưởng trong Nội các mới sẽ tăng lên thành 5 người (27,7%).Mặt khác, Tổng thống Yoon cũng tiến cử Hiệu trưởng Đại học dược Đại học quốc gia Seoul Oh Yu-kyoung, một nữ chuyên gia từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội dược Hàn Quốc, vào vị trí Giám đốc Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm.